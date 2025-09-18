Rectora Martha Patricia Zarza refrenda respeto a la autonomía sindical en UAEMéx

Toma de protesta a las y los integrantes del comité ejecutivo entrante del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicios de la institución

Toluca, Méx.- La rectora Martha Patricia Zarza Delgado reiteró el compromiso de la Administración 2025-2029 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) con el respeto a la autonomía sindical, la certeza en los procesos administrativos y de desarrollo para quienes forman parte del sector trabajador, así como colocar a las personas en el centro de la acción institucional, al tomar protesta a las y los integrantes del comité ejecutivo entrante del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicios de la institución (SUTESUAEM).

En el acto en el que también encabezó el cuarto informe de actividades del secretario general saliente de la agrupación sindical universitaria, Pedro Rodríguez Magallanes, y la entrega de reconocimientos a trabajadoras y trabajadores con 25 y 30 años de servicio, quienes -dijo- con su esfuerzo y trabajo diario favorecen el desarrollo integral de la Autónoma mexiquense, la rectora reiteró su total apertura al diálogo y cercanía para la consolidación de una mejor institución.

“Tener la oportunidad de servirles ha sido el mayor impulso para estar al frente de nuestra casa auriverde. Mi prioridad es estar cercana a ustedes, escucharles y encontrar alternativas de solución a las diversas necesidades que existen, pues su labor cotidiana da sentido y certeza al devenir institucional”, dijo.

Acompañada de la secretaria de Gestión y Administración Universitaria, Miriam Padilla Mora, resaltó que el respaldo y apoyo del personal administrativo y de mantenimiento ha sido elemental para el retorno a las actividades presenciales en 53 de los 55 espacios académicos que entraron en paro, ya que con su trabajo generan ambientes adecuados para el desarrollo e interacción entre la comunidad universitaria.

En el Auditorio “Ing. José Yurrieta Valdés” del Edificio Administrativo, puntualizó que el prestigio de la Máxima Casa de Estudios mexiquense se fortalece con la visibilización de las aportaciones de quienes la integran. “Por ello, me comprometo a construir, en equipo, mejores condiciones para el desarrollo pleno del potencial profesional y personal de las y los trabajadores universitarios”.

De igual manera, Martha Patricia Zarza Delgado reconoció a la gestión sindical saliente, que culminó en un proceso electivo democrático, donde participaron mil 927 personas, es decir, más de 80% de las integrantes del SUTESUAEM, en la elección de Luz María García Molina para encabezar los trabajos de la agrupación sindical durante el periodo 2025-2029.

En su oportunidad, Pedro Rodríguez Magallanes aseveró que en el marco de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y fraternidad, se dio cumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que agradeció a la UAEMéx su solidaridad, empatía y esfuerzo en la búsqueda de mejores condiciones para el gremio administrativo de la institución.