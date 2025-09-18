Snackable, el podcast que impulsa aprendizaje del inglés

Ecatepec, Méx.- Con escuchas en México, Estados Unidos, Francia y Panamá, el podcast Snackable, desarrollado en el Centro Universitario Ecatepec de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), impulsa el aprendizaje autónomo del idioma inglés, principalmente entre estudiantes universitarios.

La coordinadora del Centro de Autoacceso y catedrática de este campus de la Autónoma mexiquense, Esmeralda Garduño Aguilar, explicó que este podcast, disponible desde el año pasado en Spotify, nació como una respuesta a los cambios que la sociedad y la tecnología traen consigo, especialmente tras la pandemia.

«Nuestra comunidad necesitaba una herramienta adicional a un espacio físico. Además, los alumnos trabajan, tienen responsabilidades en casa y requieren más flexibilidad para continuar aprendiendo», destacó.

Snackable cuenta con 30 episodios de entre 15 y 40 minutos de duración. En cada uno de ellos se presenta una entrevista a una persona con experiencia en el aprendizaje del inglés: desde niños de cinco años hasta profesores con trayectoria internacional, lo cual permite mostrar la diversidad de caminos que existen para aprender este idioma.

«Es un espacio donde aprendemos de otros. Escuchar cómo alguien más aprendió inglés, sus dificultades, sus logros, sus métodos, puede ser una fuente de inspiración para nuestros alumnos», señaló Garduño Aguilar.

Garduño Aguilar consideró que uno de los valores más importantes de Snackable es su impacto formativo: “He recibido comentarios de estudiantes que se sorprenden al escuchar a un niño de siete años hablar inglés fluidamente, lo que los motiva a esforzarse más. La enseñanza del idioma va más allá de una clase. Es un proceso de vida, de conciencia y dedicación”, dijo.

El proyecto se desarrolla en colaboración con el profesor Juan de Jesús Amador Reyes, Profesor de Tiempo Completo y especialista en tecnologías aplicadas a la educación. Juntos han logrado integrar herramientas como la realidad virtual, plataformas digitales y edición profesional de audio para enriquecer cada entrega del podcast.