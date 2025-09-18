Dicen no tramitarlo, pero el amparo fue solicitado y existe

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Ni el abogado -que supuestamente tramitó el amparo- ni Andrés Manuel, Andy, y Gonzalo, Bobby, López Beltrán fueron, afirman ellos, quienes solicitaron el amparo expedido por la juez María Citlallic Vizcaya Zamudio, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas.

Todo eso, aseguran, fue una suplantación de identidades con el fin de vincularlos mediáticamente a ilícitos y con personajes que ellos no cometieron.

Pero el amparo es vigente en su favor en ese juzgado zacatecano. Deben ratificarlo antes del domingo.

En ese trámite a los hermanos López Beltrán los acompañan otros 14 implicados en el grueso expediente abierto en la Fiscalía General de la República sobre el tráfico de huachicol que era operado desde la cúpula de la Marina.

En un texto difundido por redes sociales, Andy López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, niega pedir ese amparo y acusa a medios de haber inventado, montado este caso. Dice su texto:

A los militantes y simpatizantes de morena, a la opinión pública.

​Considero importante hacer la siguiente aclaración:

​El día de hoy el hampa del periodismo, cuyos jefes son la mafia del poder económico en este país y los deudos del extinto sistema de corrupción institucional, publicaron notas tendenciosas refiriéndose a una demanda de amparo supuestamente tramitada a nuestro favor. Sobre esta nueva mentira, aclaro lo siguiente:

​1- En ningún momento, ni mi hermano Gonzalo ni un servidor tramitamos ninguna demanda de amparo.

​2- No conocemos a los tramitantes de dicho amparo y sospechamos que dicha acción esta motivada y fomentada por nuestros adversarios para vincularnos a un tema y actores con los cuales no tenemos ninguna relación. Se trata, una vez más, de un montaje.

​3- Renunciamos tajantemente a dicho trámite y solicitamos al área correspondiente del Poder Judicial que investigue sobre el caso, ya que sabemos que no se trata de un solo trámite, sino de muchos realizados en varios juzgados. Esta es una operación malintencionada, planeada y orquestada desde varios frentes.

​4- Ante la duda, no esta de mas aclarar que todo este asunto es parte de una camapaña de desprestigio que esta tratando de relacionarnos a mi y a nuestra familia con una practica delictiva con la cual no solo no tenemos nada que ver, si no que estamos de acuerdo en continuar con su combate y desmantelamiento.

​5- Apoyamos, como siempre, las decisiones tomadas por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reiteramos nuestro apoyo a las acciones tomadas para solucionar este problema de seguridad en el país.

​Desde muy jóvenes en nuestro hogar aprendimos a lidiar con este tipo de ataques.

No nos sorprende y, en algunos casos, se convierten en un timbre de orgullo por siempre venir de quienes tanto daño hicieron al país. Tambien son un recordatorio de siempre y por convicción seguir llevando nuestra vida rectamente, siguiendo el ejemplo de nuestros máximos dirigentes nacionales.

​Atentamente,

​Andrés Manuel López Beltrán

De entrada, hay que aclarar que los medios informativos no inventaron ni montaron este asunto o campaña alguna, pues quien informó de los amparos tramitados fue el propio juzgado en que se solicitó ese recurso. Difundir, informar sobre estos asuntos es justamente la función de los medios.

Lo demás -hablar de: el hampa del periodismo, cuyos jefes son la mafia del poder económico… los deudos del extinto sistema de corrupción institucional… esta nueva mentira… (de que) se trata, una vez más, de un montaje…- son, entre frases hechas, una argucia a la que acudió sistemáticamente AMLO en sus mañaneras para imputar cargos sin dar nombres y sembrar dudas y discordias hacia sus opositores.

Queda la duda de si la petición de estos amparos sí fue hecha por personeros de los López Beltrán como una estrategia jurídica de su defensa para saber si la Fiscalía General de la República tiene o no proceso judicial alguno en su contra, y a la vez para acusar a los medios justamente de señalarlos como parte del tráfico de huachicol operado desde los altos cargos de la Marina.

Lo que no cabe duda, es que los López Beltrán usan el caso para alinearse mañosamente al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum y para hacer creer a sus seguidores que ellos son lo mismo e iguales que ella, e intentar deslindarse de todo lo que se les acusa.

Bermúdez Requena ya está en México

En medio de una gran expectativa mediática y política, pero sin grandes esperanzas de que en verdad vaya a implicar a su ex jefe -el ahora coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado-, el ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, en los ilícitos del cártel La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco, llegó a México deportado de Paraguay para ser ingresado de inmediato al Cefereso 1.

Él y todos sabemos que va a ser un proceso largo. Sin duda, es consciente que le toca pagar una factura que no es sólo suya. Ya veremos qué curso sigue este proceso y en qué termina. Sabe que mucho, muchísimo, depende de su silencio.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa