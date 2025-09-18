Frentes abiertos

DE FRENTE Y DE PERFIL Ramón Zurita Sahagún

Hacía mucho tiempo que no se veían -tal vez nunca- tantos frentes abiertos con cuestiones que requieren de investigación y de explicación por parte del gobierno federal.

Los hay como en botica, de sabores diversos, curas milagrosas o solamente preventivos. Se les acumula la chamba, se diría en el argot popular.

Señalamientos de todo tipo y distractores al por mayor que no dejan enfocarse en un solo tema y diversifican la atención.

Denuncias y acusaciones surgen de todos lados, sin que existan respuestas o intenciones de clarificar las cuestiones y buscando que la catarata de nuevos asuntos los sepulten en el olvido o caigan en la eterna desmemoria mexicana.

El arribo del ex jefe policíaco de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena abre una rendija de posibilidades de que se aclara su tema y la vinculación de este con el grupo delincuencial conocido como La Barredora y se incluya o excluya a los ex gobernadores Adán Augusto López y Carlos M. Merino, aunque ahora al coordinador de los senadores se le vincula también con el tema del huachicol en Tamaulipas.

Las especulaciones brotan como agua de las coladeras de la CDMX y se dice que el compromiso de Bermúdez es el de no vincular su tema con el ex secretario de Gobernación, aunque no se aclara si también librará a Merino del asunto.

Pero al margen de los tres personajes mencionados en el párrafo anterior, existen otros funcionarios o autoridades que sus nombres suenan de forma rimbombantes en el concierto de las vinculaciones.

La mayoría de ellos situados en el círculo de seguridad y cuyas actuaciones en el sexenio anterior fueron lamentables.

Nadie se explica como Alfonso Durazo jugó un papel tan anodino como secretario de Seguridad Pública y fue premiado con el gobierno de Sonora y tampoco cómo su hijo se vinculó con uno de los sobrinos políticos del exsecretario de Marina embarrados del tema del huachicol.

¿Qué pasa con el ex secretario de Marina, Rafael Ojeda? quien denunció en secreto las vinculaciones de elementos de la dependencia con el tema del huachicol y dos años después no ha sido llamado a declarar, ni siquiera al detener a uno de sus familiares políticos.

Cuauhtémoc Blanco y las denuncias en su contra viven en el recuerdo de algunos que piensan que el tema ya está cerrado.

Las investigaciones a las denuncias sobre la eventual participación de los hijos de AMLO en negocios varios y la preferencia que se dio a sus amigos en las licitaciones, tampoco se investiga.

El montaje realizado por la fiscalía de Sinaloa en el asesinato de Héctor Melesio Cuén ya se olvidó.

Temas hay muchos y variados, los frentes se encuentran abiertos y se busca distraer con los temas que a diario se presentan en un convulsionado gobierno federal que trata de enderezar, con lentitud, todas las atrocidades del pasado reciente.

La venganza se les da con mucha facilidad a los legisladores de Morena y en un ajuste de cuentas al senador Alejandro Moreno Cárdenas le retiraron la presidencia de la comisión de Marina… Uno de los peores alcaldes de la actualidad es Pepe Chedraui, al que los poblanos se arrepienten de haber elegido. El sujeto en cuestión realizó una maniobra para pavimentar algunas calles preferenciales en Puebla, dejando las aledañas llenas de baches y hasta socavones. La treta fue que en las pavimentadas puso de inmediato parquímetros. Ni cómo ayudar a un personaje que trae varios temas pendientes en su mochila.

