Jo Jo Jorge Falcón estrenará con éxito su nuevo espectáculo en el Foro Majestic

“La comedia es un espejo de la vida, y hay que saber sostenerla con respeto»

Además, el comediante llevará su nueva propuesta a diferentes sitios del país y Estados Unidos

Por Arturo Arellano

El comediante Jo Jo Jorge Falcón estrenará con éxito su nuevo espectáculo en el Foro Majestic de Tlalnepantla, este 19 de septiembre, donde antes de subir al escenario, nos concedió una entrevista exclusiva. Con la energía que lo caracteriza, habló sobre la evolución del humor, la importancia de la preparación y su compromiso con el público.

No solo se trata de

comedia, también es poesía

—¿Cómo defines este nuevo espectáculo que presentas? Es un show muy bien estructurado. No es solo comedia: hay poesía, música, imitaciones, alegría. Todo está cuidado. Es importante brindarle a la gente un espectáculo a doc., de primera calidad, con cosas actuales. Algo muy importante es renovarse o morir. La gente te ve a bien si tú tienes cariño, amor y felicidad desde adentro. No puedes brindarles eso si no lo tienes tú.

—¿Qué tipo de contenidos incluyes en esta nueva etapa? Traigo cosas muy simpáticas. Comparo el ayer con el hoy: cómo ha cambiado la vida, la música, los tríos como Los Tres Ases o Los Dandys, y los grupos de ahora, como Bad Bunny. Hago una comparación con cariño, con buen gusto, con ingenio. Eso le gusta a la gente. Tengo un diálogo con Alexa, y termino peleándome con ella porque tenemos ideas diferentes. Meto inteligencia artificial, cambios en la vida… Por ejemplo, antes, para salir, el papá le decía a la hija: “Llegas a las 12 o te cierro la puerta”. Hoy, a las 12 apenas se van, y el papá le dice: “Hija, pero si llegas”.

—¿Cómo ves el humor actual y la crítica en redes sociales? La gente critica detrás de un monitor. Yo como comediante doy la cara. A veces hay gente cobarde que te insulta, te ofende, porque no tienen otro recurso más que ese. No saben lo que es enfrentarse a un público por dos horas, sin groserías, sin agredir. Si hablo de gordos, lo hago en general. Mientras no señales a alguien directamente, mientras no digas su nombre, todo es válido.

—¿Qué opinas del humor que se hace hoy en día? La gente busca quien los haga reír, no quien se ría de ellos. Los de ahora te señalan, se burlan de ti directamente. Hacen reír con la gente, porque no tienen recursos, no tienen preparación. Da pena. Algunos solo piden aplausos, pero eso no es show en realidad.

—¿Y sobre el stand-up? Yo he hecho eso toda mi vida. Cincuenta años de comediante. Lo hacían Resortes, Clavillazo, Palillo. Lo único que cambió fue la forma de hacerlo. Antes era grato, simpático, con humor más inteligente, más ingenioso. Ahora, con cualquier mamarrachada la gente se ríe. Y ocupan las redes para hacerse famosos, y qué bueno, el sol sale para todos.

—¿Dónde estarás presentándote próximamente? Después del estreno en el Teatro Majestic en Tlalnepantla, que me importa mucho porque le tengo cariño. En octubre vamos al Teatro Esperanza Iris de Villa Hermosa, luego a la Riviera Maya y después regreso a la Ciudad de México. El show es más a doc. para la gente de Villahermosa, Tabasco, ya conozco cómo es la gente allá. Después estaré con Teo González en el Casino Palace en Estados Unidos.

—¿Cómo adaptas tu humor a cada lugar? Hay un común denominador: la vida. En cada lugar es lo mismo: matrimonios, divorcios, gente trabajadora, vagos, empleados, futbolistas… en todos lados hay de todo, y el humor es parejo. Si a eso le pones un poquito de pimienta… por ejemplo, en Villahermosa, son fuertes para hablar.

—¿Qué consejo le das a los nuevos comediantes? Prepárense. Sean auténticos, ingeniosos. No se conformen. Sean más selectivos. El público merece lo mejor, y lo mejor siempre lleva trabajo.

5 décadas de buen humor

Con más de cinco décadas de carrera, Jo Jo Jorge Falcón sigue demostrando que el humor bien hecho no pasa de moda. Su espectáculo, lleno de ingenio, música, poesía y observaciones agudas sobre la vida cotidiana, es un homenaje a la comedia que respeta al público y se renueva sin perder su esencia.

Desde el Foro Majestic hasta escenarios de todo el país, su gira es también una declaración de principios: “La comedia debe dar alegría, no burlarse de la gente”, nos dice con firmeza. Y con esa filosofía, sigue conquistando generaciones que buscan reír con inteligencia, autenticidad y corazón.

Jo Jo Jorge Falcón no solo sube al escenario: lo honra. Y mientras haya quien quiera reír con respeto, él estará ahí, con su voz, su ingenio y su eterna sonrisa.