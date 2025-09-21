Telxius, autorizado para instalar el cable submarino de fibra óptica

Conectividad global desde el Caribe mexicano

La red conectará la costa con puntos clave en Estados Unidos y Guatemala

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La empresa Telxius, filial de infraestructura de telecomunicaciones del grupo español Telefónica, ha recibido la autorización ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para instalar un nuevo cable submarino de fibra óptica en Cancún. Este proyecto forma parte de una red internacional que busca fortalecer la conectividad digital entre América, Europa y África, consolidando a Quintana Roo como un nodo estratégico en el mapa global de telecomunicaciones.

El cable submarino, denominado “Tikal”, conectará la costa de Cancún con puntos clave en Estados Unidos y Guatemala, y eventualmente se integrará a redes que enlazan con Europa y África. Telxius, que opera más de 100,000 kilómetros de cables submarinos en el mundo, busca con esta infraestructura mejorar la velocidad, estabilidad y capacidad de transmisión de datos en la región.

La autorización ambiental fue publicada en la Gaceta Ecológica de Semarnat, tras una evaluación técnica que consideró impactos en el ecosistema marino, zonas de anidación de tortugas, arrecifes y áreas protegidas. El proyecto fue aprobado bajo condiciones específicas de monitoreo y mitigación ambiental.

El cable se instalará a través de un ducto submarino que partirá desde una estación terrestre ubicada en la zona hotelera de Cancún, atravesando el fondo marino hasta alcanzar aguas internacionales. La obra contempla:

– Excavación controlada en zonas arenosa

– Protección del cable mediante recubrimientos especiales

– Monitoreo ambiental durante la instalación y operación

– Coordinación con autoridades locales y federales

La empresa se comprometió a realizar estudios de impacto acústico, turbidez y afectación a especies marinas, así como a respetar los periodos de reproducción de fauna sensible.

La instalación del cable Tikal representa una mejora sustancial en la infraestructura digital de México, especialmente en el sureste del país. Expertos en telecomunicaciones señalan que este tipo de proyectos permiten:

– Mayor velocidad en servicios de internet y datos móviles

– Reducción de latencia en plataformas digitales

– Estímulo a la inversión tecnológica y al desarrollo de centros de datos

– Fortalecimiento de la ciberseguridad y redundancia de redes

Además, se espera que la infraestructura impulse el crecimiento de industrias como el turismo inteligente, la educación virtual, el comercio electrónico y la atención médica digital.

Organizaciones ambientalistas han solicitado que se garantice la transparencia en el cumplimiento de las medidas de mitigación. La Semarnat indicó que el proyecto estará sujeto a inspecciones periódicas y que se habilitarán canales de denuncia ciudadana ante posibles afectaciones.

Telxius, por su parte, ha expresado su disposición a colaborar con universidades locales y centros de investigación para monitorear el impacto del cable en el ecosistema marino.