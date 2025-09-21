Lanzan alerta: carecen de permisos 26 desarrollos inmobiliarios en Tulum

Amenaza para el orden urbano

Incumplen normativas clave como la Ley de Asentamientos Humanos, reporta Sedetus

Por redacción DIARIOIMAGEN

Tulum.- La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) y el Ayuntamiento de Tulum emitieron una alerta ciudadana tras identificar 26 desarrollos inmobiliarios que operan sin los permisos ni autorizaciones oficiales requeridos por la ley. Esta situación pone en riesgo el patrimonio de quienes compran, venden o rentan en dichos proyectos, además de representar una amenaza para el orden urbano y el medio ambiente local.

Los desarrollos señalados incumplen normativas clave como la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Acciones Urbanísticas y la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles. Entre los proyectos detectados se encuentran: Luna Sanctuary, Santuario Uh May, Uxcan Tulum Bamboo Villas, Haciendas Coba, Viventum, Nova Tulum, Maia Holistic Community, Selvadentro, Akun, Arunte, Emana, Tulum Cenote Gardens, Oken, Ilik Ha, Selvarum, Ulumi, Rosela Tulum, Trebola, Bosque Tulum, Cosmos, Zool, Xeelenja, Nero, Iktan, Cibelia y 528 Tulum.

Muchos de estos desarrollos se ubican en zonas selváticas o cercanas a cuerpos de agua, lo que podría afectar ecosistemas sensibles y especies protegidas. Además, al no contar con estudios de impacto ambiental ni licencias de construcción, se corre el riesgo de sobrecargar los servicios públicos y generar conflictos sociales.

Sedetus y el Ayuntamiento de Tulum exhortaron a la población a no realizar trámites de compra, venta, renta o promesa de compra-venta en estos desarrollos, ya que podrían incurrir en delitos relacionados con el desarrollo urbano. También ofrecieron asesoría gratuita a inversionistas para garantizar certeza jurídica en sus operaciones.

La proliferación de desarrollos irregulares en Tulum refleja los desafíos de un crecimiento urbano acelerado sin suficiente regulación. Las autoridades han reiterado su compromiso con la legalidad y la protección del entorno, mientras organizaciones civiles piden mayor vigilancia y transparencia para evitar fraudes y daños irreversibles al patrimonio natural de la región.

Millonario fraude inmobiliario a Edwin Luna

El cantante regiomontano Edwin Luna, líder de La Trakalosa de Monterrey, reveló públicamente que fue víctima de un fraude inmobiliario en Quintana Roo que lo dejó sin patrimonio. A través de sus redes sociales, Luna compartió su experiencia con el proyecto de la empresa Wellmedics Inmobiliario, en el que invirtió junto a su familia con la esperanza de asegurar su futuro económico.

El proyecto, anunciado en 2018, prometía transformar la Riviera Maya en un destino de turismo médico de alto nivel, con clínicas especializadas, quirófanos modernos y un hotel boutique. Luna, convencido de la viabilidad del desarrollo, decidió invertir pensando en el bienestar de sus hijos. Sin embargo, desde 2020 las obras quedaron detenidas y la empresa dejó de cumplir con los pagos mensuales de rentas prometidos a los inversionistas.

“Pensé que estaba protegiendo el futuro de mi familia, pero resultó todo lo contrario. La empresa dejó de contestarnos y la obra quedó inconclusa”, expresó el cantante en sus historias de Instagram.

Luna lamentó que este tipo de fraudes se estén volviendo comunes en México, afectando a cientos de familias que confían en desarrollos inmobiliarios en preventa. “A muchas familias de todo Nuevo León y de todo México les está pasando y creo que no es un delito grave porque nadie paga las consecuencias, más los que confiamos en estas empresas”, señaló.

En 2022, la empresa intentó reactivar las preventas para atraer nuevos inversionistas, pero el proyecto sigue sin avances. Luna también denunció que un arquitecto encargado de su vivienda particular malversó los recursos destinados a la construcción.

El artista hizo un llamado a las autoridades para que se refuercen los mecanismos de regulación en el sector inmobiliario y se proteja a los ciudadanos de este tipo de estafas. “Cada vez veo más fraudes de este tipo, ¿no hay una manera en la que esté regulado?”, cuestionó en sus redes.

Además, exhortó a la comunidad a ser cautelosa y verificar la legalidad de los proyectos antes de invertir. Su caso se suma a una creciente lista de fraudes inmobiliarios en México, como los ocurridos en desarrollos como Torre Akira, Tres Puertas y Torre Novus en Nuevo León.