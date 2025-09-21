Fortalecen la promoción del Bádminton en Quintana Roo

Exitoso Torneo Cancún 2025

Más de 100 jugadores infantiles y juveniles tomaron parte de este certamen

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Como parte de las acciones para impulsar todas las disciplinas de Quintana Roo y trabajando para tener un deporte organizado, la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), presidida por Jacobo Arzate Hop, respaldó la realización del Torneo de Bádminton Cancún 2025, mismo que tuvo una participación de más de 100 jugadores y que se escenificó en el “Lion Sport Center” de la Universidad Anáhuac de Cancún.

“Estamos priorizando el trabajo en equipo con entrenadores, asociaciones y federaciones para tener un deporte más organizado en Quintana Roo, por eso aplaudimos este torneo que dio importantes pasos, uno porque ha aumentado el número de personas que lo practican y además, esta es la primera vez que un certamen que se hace en Quintana Roo cuenta con el aval y respaldo de la Federación Mexicana de la especialidad”, comentó Arzate Hop.

Luego de tres días de intensos enfrentamientos, se realizó la premiación, la cual estuvo encabezada por el titular de la Codeq, quien estuvo acompañado de Alejandro Orozco Guerrero, presidente de la Asociación Estatal de Bádminton, y Edgar Torres, en representación de la Universidad Anáhuac Cancún.

También se informó que compitieron jugadoras y jugadores provenientes de Ciudad de México, Veracruz y Yucatán; por Quintana Roo participaron de los municipios de Othón P. Blanco, Playa del Carmen y Benito Juárez; además de instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Anáhuac, La Salle, CECyTE y CUAM.

Pasando a los resultados, el campeón en la Sub-11 fue Novak Gamborino de Ciudad de México; en la Sub-13 Femenil fue Tiana López de Cancún y en la Varonil fue Julián Bayas de Ciudad de México; en tanto, los ganadores de la Sub-15 fueron Constanza Castañeda en la Femenil y Félix Gamborino, ambos de Ciudad de México.

En tanto, los triunfadores de la Sub-17 fueron Alexa Ángel en la Femenil y Andrés González en la Varonil, ambos de Ciudad de México; mientras que Duan Landa de Veracruz ganó la Sub-19 Varonil. En Tercera Fuerza lograron el cetro Ivanna Rangel de Ciudad de México y Ángel Magaña de Yucatán, en la Femenil y Varonil, respectivamente.

Ivanna Rangel de Ciudad de México ganó la Femenil y Marco Ruiz de Yucatán la Varonil, estos en Segunda Fuerza; finalmente, en la Primera Fuerza triunfaron Alexa Ángel de Ciudad de México en la Femenil y Ricardo Orozco de Quintana Roo en la Varonil; además de los monarcas del Doble Mixto de Ciudad de México, Mauricio Garduño y Leonardo Ponce.

Inauguran “Librería El Teatro” en Cancún

Se inauguró la “Librería del Teatro”, al interior de ese recinto en el centro de Cancún, un nuevo espacio cultural que será un punto de encuentro para los amantes de la lectura y las artes, al dar voz y presencia a más de 25 escritores locales.

Después del corte de listón inaugural, El director del Instituto de la Cultura y las Artes, Carlos López Jiménez, comentó que nuevamente Cancún se vuelve a vestir de historia y letras, ya que el nuevo recinto conformará el corazón cultural palpitante que de por sí ya es el teatro, ya que se tendrán de manera constante múltiples actividades como charlas con autores, presentaciones de libros, talleres para niños, entre otras, que enriquecerán la vida artística en la comunidad.

Además, anunció que el material de los autores locales estará al centro de la librería y este gremio tendrá un fondo editorial para apoyarlos, gracias al respaldo a la cultura que otorga la Presidenta Municipal.

A nombre de esa comunidad artística, la filósofa Oly Santiago, agradeció el acondicionamiento del espacio físico para darle voz muy particular a Cancún, a la gente que vino y se apropió del destino, por que se comprometen a cuidarlo y hacerlo crecer.

Cabe señalar que la librería contará con un catálogo especializado en artes escénicas y será sede de la Feria del Libro Teatral, parte esencial de la 45ª Muestra Nacional de Teatro, que se celebrará por primera vez en Cancún en noviembre próximo, y se complementará con el Café de Cancún, la cafetería en el sitio, para quienes acudan a un espectáculo musical o teatral de la cartelera.

El catálogo incluye la participación de editoriales como Fondo de Cultura Económica, Editorial Elefanta, Estigma Ediciones, Editorial Letras Negras, entre otras, y entre sus estantes se encuentran los géneros de: Letras cancunenses, Infantil y Juvenil, Poesía, Teatro, Filosofía y sociología, y Novelas.