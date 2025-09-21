Talleres sobre diversidad y género llegan a escuelas públicas de Cancún

Combate a la discriminación

La iniciativa busca atender la exclusión y violencia que enfrentan jóvenes por su orientación sexual

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Ante los preocupantes niveles de discriminación y violencia escolar hacia estudiantes de la comunidad LGBT+, el Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual, anunció el inicio de una serie de talleres en escuelas de Cancún enfocados en diversidad, identidad de género y prevención del bullying.

La iniciativa comenzó con el ciclo escolar 2025–2026 y busca atender una problemática persistente: la exclusión y violencia que enfrentan jóvenes por su orientación sexual o identidad de género. De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional sobre Violencia Escolar, el 55% de estudiantes LGBT+ en México se sienten inseguros en sus centros educativos, mientras que el 41.3% reporta haber sido discriminado por compañeros o docentes, y el 48.8% ha escuchado comentarios homofóbicos dentro del aula.

Nahomi Hermida Nieves, directora de Atención a la Diversidad Sexual, explicó que los talleres estarán dirigidos tanto a docentes como a directivos y estudiantes, con el objetivo de generar espacios más seguros e inclusivos. “Muchos jóvenes llegan buscando apoyo tras vivir situaciones de discriminación sistemática. Esta realidad ha llevado a que muchos estudiantes, especialmente personas trans, abandonen sus estudios”, señaló.

En algunos planteles, como el CBTIS de Cancún, ya se han implementado medidas de inclusión: se permite a estudiantes trans asistir maquillados y elegir entre falda o pantalón como parte del uniforme. Hermida destacó que estas acciones son un ejemplo de apertura, pero aún insuficientes frente a la magnitud del problema.

Además de los talleres, el Ayuntamiento planea realizar un censo sobre estudiantes trans y su nivel educativo, ya que actualmente existen pocos estudios que documenten su trayectoria escolar. La funcionaria advirtió que la deserción escolar por motivos de discriminación también limita las oportunidades laborales de este sector, aunque reconoció que algunas empresas han comenzado a mostrar mayor apertura en ferias de empleo.

La capacitación en temas de diversidad y género representa un esfuerzo institucional por transformar el entorno escolar en Cancún. “Es necesario que directivos, maestros y alumnos tengan más información sobre estos temas. Solo así podremos reducir la violencia y fomentar el respeto”, concluyó Hermida.

Pez diablo en Bacalar y Chetumal

Autoridades ambientales confirmaron la presencia del pez diablo (Pterygoplichthys spp.) en cuerpos de agua de Bacalar y Chetumal, una especie invasora que representa una seria amenaza para la biodiversidad local y los ecosistemas acuáticos del sur de Quintana Roo.

La detección fue realizada por especialistas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales de Quintana Roo, quienes alertaron sobre el rápido crecimiento poblacional del pez y su impacto negativo en especies nativas, como el robalo, la mojarra y el bagre.

Originario de Sudamérica, el pez diablo es una especie de bagre que se caracteriza por su resistencia extrema, capacidad de sobrevivir en condiciones adversas y hábitos alimenticios destructivos. Se alimenta de materia orgánica y sedimentos, lo que altera el equilibrio ecológico de lagunas y ríos. Además, excava túneles en las orillas, provocando erosión y debilitamiento de estructuras naturales.

“Su presencia en Bacalar y Chetumal es alarmante. Este pez no tiene depredadores naturales en la región y puede desplazar fácilmente a especies endémicas, afectando la pesca local y el turismo ecológico”, afirman especialistas del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

Los primeros ejemplares fueron capturados en la Laguna de Bacalar y en canales cercanos a Chetumal. Pescadores locales reportaron que el pez ha comenzado a aparecer con mayor frecuencia en redes y trampas, lo que motivó la intervención de las autoridades.

Ante esta situación, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo anunció que se implementará un programa de monitoreo y control, en coordinación con comunidades pesqueras, para evitar la expansión de la especie. También se prevé una campaña de sensibilización para que la población no libere ejemplares en cuerpos de agua ni los mantenga como mascotas.

La Laguna de Bacalar, conocida por sus siete tonos de azul y su frágil sistema de estromatolitos —formaciones microbianas milenarias— podría verse afectada si la proliferación del pez diablo no se contiene. Expertos advierten que el daño a estos ecosistemas sería irreversible.