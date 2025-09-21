Empleadores hacen adecuaciones para acatar totalmente la “ley silla”

Comercios, restaurantes y establecimientos turísticos

Garantizarán el derecho de trabajadores a contar con un asiento en su jornada laboral

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- A cuatro meses de que la “ley silla” entre en vigor de manera obligatoria en Quintana Roo, al menos el 45% de los 22 mil negocios registrados en el estado ya han comenzado a adecuar sus espacios para cumplir con la normativa, informó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Verónica Salinas Mozo.

La funcionaria detalló que cerca de 10 mil establecimientos -entre ellos tiendas de autoservicio, gasolineras y comercios con personal en cajas- han iniciado la compra de mobiliario, como sillas ergonómicas, y la reorganización de horarios para permitir descansos adecuados durante la jornada laboral.

“La Secretaría del Trabajo ya está en fase preventiva, promoviendo que se realicen las adecuaciones necesarias. Aunque las sanciones no aplican hasta el 1 de enero de 2026, los trabajadores pueden presentar denuncias desde ahora ante las áreas de inspección, lo que permite reforzar las recomendaciones”, explicó Salinas Mozo.

La “ley silla”, publicada oficialmente este año, establece que los empleadores deben garantizar que sus trabajadores cuenten con un asiento cuando sus funciones no requieran estar de pie de forma permanente. Aunque su aplicación obligatoria comenzará en enero próximo, las autoridades ya están recibiendo reportes de incumplimiento.

Uno de los casos que generó mayor indignación ocurrió hace unos días, cuando circularon en redes sociales fotografías de un trabajador de una gasolinera comiendo sentado en el piso. El hecho provocó críticas ciudadanas y reavivó el debate sobre las condiciones laborales en sectores de atención al público.

Consultada sobre el incidente, Salinas Mozo señaló que los propietarios de negocios están en proceso de adaptación, pero reiteró que los trabajadores tienen derecho a denunciar situaciones que vulneren su bienestar, sin temor a represalias. “La autoridad puede supervisar los espacios y emitir observaciones, aunque las sanciones formales comenzarán en enero”, puntualizó.

Piden reforzar cumplimiento de ley contra plásticos de un solo uso

Durante la presentación de la edición 2025 de la campaña internacional de limpieza de playas organizada por Ocean Conservancy, se hizo un llamado urgente a respetar y aplicar de manera efectiva la ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso en Quintana Roo. A pesar de que la normativa ya está vigente, los residuos siguen apareciendo en las costas del estado, lo que evidencia fallas en su cumplimiento.

“Seguimos viendo plásticos y vidrio en las playas, cuando ya están prohibidos. Si la ley existe pero los residuos siguen ahí, entonces algo no estamos haciendo bien o necesitamos hacerlo mejor”, lamentó Araceli Ramírez, representante de Ocean Conservancy en México.

Ramírez destacó que, actualmente, el 60% de los residuos recolectados en las jornadas de limpieza en Quintana Roo corresponden a productos que deberían estar fuera del entorno costero. “Estamos trabajando en algo que se ve muy bien en papel, pero hay que llevarlo a la práctica. La ley debe cumplirse a cabalidad”, insistió.

La edición 2025 de la limpieza de playas se llevará a cabo en distintas fechas y sedes del estado: el 20 de septiembre en playa Tortugas y playa Gaviota, en Cancún, de 7:30 a 9:30 horas; en Tulum ese mismo día de 7 a 9 horas; Cozumel realizará su jornada el 11 de octubre en Punta Sur; y la Riviera Maya lo hará el 25 de octubre, en una locación aún por definir, al igual que Chetumal e Isla Mujeres.

Durante el evento, Ramírez subrayó la urgencia de involucrar a toda la población en acciones concretas para dimensionar el problema. “El plástico es la amenaza más visible y prolífica del mundo, pero también es prevenible. Todos somos parte del problema o de la solución. En Quintana Roo deberíamos invitar a cada habitante a participar en una jornada de limpieza costera; una vez que haces ese ejercicio, tu vida no vuelve a ser la misma”, expresó.