Supervisa MLE la modernización de paraderos en la zona hotelera

Mejor iluminados, dignos, y más seguros

Cuando Cancún se moderniza hay más turismo, más ingresos y más bienestar, señala la gobernadora

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa recorrió la zona hotelera de Cancún, en donde se rehabilitan y modernizan los paradores del transporte público, para la seguridad y el bienestar de las y los usuarios, principalmente de la industria turística.

La titular del Ejecutivo estatalsupervisó que 42 paraderos estén mejor iluminados, dignos, más seguros para todas y todos, acompañada por el secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, y el titular del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Actividad Turística de Quintana Roo (Foatqroo), Ricardo Archundia.

Durante el recorrido, Mara Lezama explicó que en cada paradero, las personas encontrarán el distintivo Q, lo que garantiza su accesibilidad universal, comodidad y cumplimiento con estándares internacionales de calidad turística, que son un orgullo quintanarroense.

La modernización de estos paraderos del transporte público se suma al parador fotográfico que mejora sustancialmente la imagen urbana de la zona hotelera. “Además, colocamos iluminación arquitectónica en el hemiciclo a los Niños Héroes, así como decoración alusiva a las Fiestas Patria para el disfrute de las familias”, dijo.

La gobernadora dijo que esta modernización es para las familias, para quienes trabajan y viven aquí, para quienes nos visitan de todo el mundo, porque cuando Cancún se moderniza hay más turismo, más ingresos, más bienestar y prosperidad compartida.

Encabeza Mara Lezama simulacro de protección civil

Destaca la paerticipación de 130 mil 813 personas

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó en Cancún, el 19 de septiembre, el evento central del Segundo Simulacro Nacional de Protección Civil 2025, que tuvo lugar en la Plaza Malecón Las Américas, como parte de las acciones para conmemorar el 40 aniversario de los sismos de 1985 y en el marco del Día Nacional de Protección Civil.

La titular del Ejecutivo destacó, como hecho histórico, el que por primera vez se haya emitido un aviso del Sistema de Alertamiento Masivo a más de 80 millones de usuarios y usuarias de teléfonos celulares. Este Sistema fue activado en el marco de un simulacro por sismo de magnitud 8.5.

“En el futuro, este mecanismo permitirá que, ante cualquier fenómeno natural, la alerta llegue de manera inmediata a todos los dispositivos móviles en zonas de vulnerabilidad” explicó Mara Lezama al destacar la cifra histórica de 130 mil 813 participantes en este simulacro en Quintana Roo: 38 mil 127 de instancias federales, 21 mil 526 de instancias estatales, 8 mil 541 de instancias municipales y 62 mil 619 ciudadanos.

En relación con el simulacro, la gobernadora Mara Lezama enfatizó que Quintana Roo se suma a este Segundo Simulacro Nacional, “una práctica real que nos recuerda lo valioso que es estar listos. Aquí en nuestro estado este simulacro tiene un sentido profundo. No enfrentamos sismos de gran magnitud, pero sí poderosos huracanes. Y cada temporada nos exige organización, disciplina y unidad”, dijo.

A nivel estatal, para participar en este ejercicio para la seguridad de todas y todos, se inscribieron a 2 mil 113 inmuebles con un total de 130 mil 813 participantes, lo que permitió actualizar y reforzar los protocolos de actuación en casos de emergencias.

El ejercicio en Cancún, cuyo centro de mando fue encabezado por Mara Lezama, simuló la evacuación de la plaza comercial tras una explosión controlada, activando brigadas internas, cuerpos de emergencia y protocolos de rescate. A la 1:00 de la tarde se pactó se emitiera una alarma que puso en marcha brigadas de la plaza junto con bomberos, paramédicos de la Cruz Roja, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y personal de emergencias médicas.

El simulacro incluyó la atención de lesionados y un rescate vertical en la azotea, con el objetivo de probar la capacidad de reacción y coordinación interinstitucional, que fue de 2 minutos, con mil 198 personas evacuadas, en la que participaron 600 personas, entre brigadistas y la ciudadanía. La gobernadora reconoció la labor de las y los integrantes de los cuerpos de emergencia, bomberos, protección civil, paramédicos.