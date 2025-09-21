Cancún Quiere ser sede del Fan Fest durante el Mundial 2026

Turismo, conectividad y fiesta futbolera

El proyecto contempla tres posibles ubicaciones, siendo el Malecón Tajamar la más viable

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con el Mundial de Futbol 2026 en el horizonte, autoridades del Caribe Mexicano han intensificado gestiones para que Cancún se convierta en una de las sedes oficiales del Fan Fest, el evento paralelo que reúne a miles de aficionados en espacios públicos para disfrutar de transmisiones en vivo, actividades culturales y conciertos. La propuesta, liderada por el municipio de Benito Juárez y el Gobierno de Quintana Roo, busca posicionar a Cancún como un epicentro turístico y logístico de la fiesta mundialista.

El proyecto contempla tres posibles ubicaciones, siendo el Malecón Tajamar la más viable por su infraestructura, ubicación céntrica y experiencia previa en eventos masivos. Este espacio, situado frente a la Laguna Nichupté, ofrece vistas panorámicas, áreas verdes, estacionamiento y fácil acceso, lo que lo convierte en un escenario ideal para recibir a miles de visitantes.

Juan Pablo de Zulueta Razo, secretario de Turismo municipal, destacó que el Malecón Tajamar también será sede de la Copa Mundial Socca 2025, lo que permitirá probar su capacidad logística para eventos internacionales.

Uno de los principales argumentos para convertir a Cancún en sede del Fan Fest es su conectividad aérea. El Aeropuerto Internacional de Cancún es el único en el mundo con vuelos directos a las 16 ciudades sede del Mundial 2026, incluyendo las tres mexicanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), así como las trece en Estados Unidos y Canadá4.

Esta ventaja logística permitiría a los aficionados hospedarse en Cancún y viajar fácilmente a los partidos, replicando el modelo de destinos cercanos como Dubái durante el Mundial de Qatar.

La propuesta busca combinar la pasión futbolera con el atractivo turístico del Caribe mexicano. El Fan Fest incluiría pantallas gigantes, música en vivo, gastronomía local, actividades recreativas y espacios culturales, convirtiendo a Cancún en un punto de encuentro para aficionados de todo el mundo.

La gobernadora Mara Lezama, junto al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) y la Secretaría de Turismo estatal, ha sostenido reuniones con representantes de FIFA para consolidar esta iniciativa. “Queremos que Cancún sea mucho más que sol y playa: que sea el corazón cultural y festivo del Mundial”, expresó Lezama en conferencia reciente.

De concretarse, el Fan Fest en Cancún podría generar una derrama económica significativa, fortalecer la imagen internacional del destino y diversificar su oferta turística. Empresarios del sector hotelero y restaurantero han manifestado su respaldo, destacando que el evento impulsaría el turismo en temporada alta y posicionaría a Cancún como un referente en eventos deportivos globales.