Agustina Quinci triunfa con la cinta “No nos moverán”

Puede verse en la Cineteca de las Artes y otros recintos

Celebra su nominación al Ariel como Mejor Coactuación Femenina

Por Arturo Arellano

La actriz Agustina Quinci estrenó la cinta No nos moverán, por la cual ha sido nominada al Premio Ariel en la categoría de Mejor Coactuación Femenina, gracias a su interpretación de Lucía en la aclamada película dirigida por Pierre Saint Martin Castellanos.

La cinta —ganadora de premios en Guadalajara, Toulouse y Virginia— es una historia profunda sobre la memoria, la justicia y el dolor no resuelto. Filmada en blanco y negro, sigue a Socorro (Luisa Huertas), una abogada de 67 años que, medio siglo después de la Masacre de Tlatelolco, emprende una obsesiva búsqueda de justicia contra el hombre que mató a su hermano en 1968.

En este contexto, Agustina Quinci da vida a Lucía, nuera de Socorro y figura clave dentro de la red familiar que la rodea. Su personaje encarna el choque generacional frente al dolor heredado, aportando una sensibilidad compleja y una fuerza silenciosa que ha sido reconocida por críticos y festivales.

La película puede verse en la Cineteca de las Artes y en otros espacios que se anuncian en redes sociales. Todavía permanece en cartelera en algunas salas independientes.

“Les toca por algún lado, por lo humano”

En entrevista para Diario Imagen, Quinci compartió su emoción por las 15 nominaciones que recibió la cinta en la edición 67 de los Premios Ariel “Tenemos 13 nominaciones al Ariel. La gente se va muy conmovida de las proyecciones. Seguimos recibiendo mensajes y buenas críticas del público. Les toca por algún lado: si no es por los estudiantes del 68, es por algo familiar, por algo humano.”

Sobre su personaje, Lucía, comentó “Es un personaje precioso. Una mujer muy fuerte, muy noble, entregada al amor, a la pareja, a la familia. Hay un momento en que tiene que tomar decisiones importantes en su vida. La construcción no fue tan compleja en el tema del acento —ella es argentina igual que yo—, pero sí tuve que trabajar los vínculos con Jorge y con Socorro. Desde los castings hubo dirección clara para eso. Llegué muy preparada al set.”

Quinci llegó al proyecto por convocatoria. Las primeras escenas que recibió estaban centradas en Lucía, aunque no tenía aún el contexto completo “Desde el principio vi que estaba muy bien escrito, muy sensible. Después me enteré bien de qué trataba la película. Conocía el hecho del 68, pero no a fondo. Escucharlo de Luisa Huertas fue lo que me empapó completamente de información. Vi un paralelismo con lo que sucedió en mi país con la dictadura argentina. Tenemos momentos históricos muy similares, tragedias que nos marcan. Ese dolor es latente.”

“Nos hermana el humor, la resiliencia”

La actriz también reflexionó sobre los vínculos entre los pueblos latinoamericanos “Entre todos los pueblos latinos debemos estar unidos, no tenemos opción. Yo siento que, sobre todo, encuentro similitudes entre México y Argentina. Nos hermana el sentido del humor, aunque sean diferentes. Nos reímos también de nuestra propia desgracia, de nuestra tristeza. Es algo raro, pero sabemos salir con humor de diferentes situaciones. Eso te da una resiliencia espectacular.”

Sobre su nominación, Quinci se mostró agradecida “No es que sea algo indispensable en la vida de un artista, pero sí es bonito. Más viniendo de la Academia, es un reconocimiento que te pone contenta. No me lo esperaba para nada, pero se están dando las nominaciones.”

La gala de los Premios Ariel se celebrará el próximo 20 de septiembre en Puerto Vallarta.

Agustina Quinci, quien firma en redes como @AgustinaQueenC, adelantó que tras su paso por Vallarta viajará a Taxco para filmar una nueva película “No quiero hacer polvo. Es una historia muy bonita. Ahí, con todo el respeto y el amor.”

Con esta segunda nominación al Ariel, Quinci reafirma su lugar como una de las actrices más consistentes y sensibles del cine contemporáneo.