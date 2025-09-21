Destaca Atizapán de Zaragoza como un municipio seguro: Fabián Ricardo Gómez

Trabajo coordinado con fuerzas federales

Atizapán de Zaragoza.- El robo de vehículos sigue a la baja en este municipio, al mando del presidente Pedro Rodríguez Villegas, gracias al trabajo coordinado entre la policía atizapense, la Marina Armada de México y dependencias estatales y federales.

Así lo dio a conocer el director de la Policía Municipal, teniente de navío Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, en la presentación del Informe de Actividades del Cuarto Bimestre 2025, durante la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública celebrada en la Sala de Cabildo.

El Comisario explicó que tan solo en el cuarto bimestre del año actual y con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito pasó de 1,343 casos en el año 2021 a 262 al corte de julio de este año.

“Con esta proyección vamos a lograr un descenso sostenible de hasta un 75% de reducción de robo de vehículos de 2021 a la fecha”, describió.

En el año 2022, fueron reportados 927 robos; en el 2023 hubo 768, y en 2024 se registraron 715.

En 2021, ocupábamos el lugar número 8 con 1,343 eventos; en 2022 logramos sacar a Atizapán del top ten, que era el primer objetivo, sacarlo de materia de estudio por parte de la Fiscalía, porque hace un análisis y un estudio exhaustivo de los primeros 10 municipios”.

Detalló que en 2023 Atizapán de Zaragoza pasó al lugar 13 del listado en la entidad mexiquense, el año pasado se posicionó en el sitio 14 y en lo que va del 2025 el municipio va en el número 17 del ranking.

El comisario agregó que cuando se reduce el robo de vehículos no solo se disminuye un indicador, sino que se nulifica la movilidad de los delincuentes y todo el ecosistema que se desprende del robo de vehículo.

Y esto se ha logrado gracias a la voluntad política y el esfuerzo conjunto entre gobiernos, a los estímulos entregados a las y los agentes, el combate a la corrupción y a los trabajos coordinados.

“Atizapán ha logrado romper esquemas de corrupción arraigados, porque se tiene voluntad política y presencia de la Marina Armada de México.

“Hoy hay una policía más fuerte y más unida. Gracias a la Armada y gracias al presidente Municipal, Pedro Rodríguez Villegas”, finalizó el director de la policía atizapense.