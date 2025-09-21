Enrique Vargas del Villar, garantía de triunfo electoral en el Edomex

Agustín Belgodere destaca trayectoria

Por Arturo Baena

Huixquilucan, Méx.– Enrique Vargas es un referente en la política mexiquense. Es un hombre de palabra y de hechos que, en los procesos electorales del 2027, es garantía de triunfo y cuenta con el respaldo ciudadano para convertirse por tercera ocasión en el presidente municipal de este municipio.

Así lo expresaron líderes sociales y empresariales a través del ex regidor y luchador social, Agustín Belgodere, luego de señalar que “el actual senador de la República aparece entre los perfiles con mayor visibilidad política en el municipio de cara al 2027 y al participar en la elección no hay quien le gane, pues los huixquiluquenses saben de qué está hecho Enrique Vargas”.

Agustín Belgodere destacó que “en una encuesta de Massive Caller, realizada el 13 de agosto de 2025, señala que Vargas del Villar concentra el 55.9% de apoyo entre simpatizantes del PAN para ser candidato y luego alcalde, por tercera ocasión de uno de los municipios más importantes del Estado de México, como lo es Huixquilucan”.

El también empresario recordó qué Vargas del Villar es uno de los políticos más experimentados del municipio y del Estado de México. “Ha sido diputado local, asesor en administraciones públicas, dirigente en el PAN y actualmente senador, además de haber gobernado Huixquilucan en dos periodos consecutivos, donde consolidó una base política sólida y una estructura territorial que mantiene hasta hoy”, puntualizó

En ese sentido, el senador mexiquense, efectivamente, ha expresado su interés de participar como candidato del PAN a la presidencia municipal de ese municipio.

“Los gobiernos panistas son los mejor calificados y que, desde 2016, Huixquilucan ha encabezado las evaluaciones como el municipio mejor administrado del Estado de México y entre los primeros a nivel nacional”, concluyó.