Ineficiente, propuesta de paquete fiscal 2026: Cristina Ruiz

Toluca, Méx. – Para el ejercicio fiscal 2026, la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, el PRI del Estado de México deja en claro que se opondrá a todas aquellas maniobras que castigan a los trabajadores con mayor retención de impuestos o que busquen aniquilar a las pequeñas y medianas empresas, así como poner en riesgo el futuro de millones de jóvenes por los recortes al sector educativo. La presidenta del Comité Directivo Estatal, Cristina Ruiz Sandoval, aseguró que el PRI defenderá a las y los mexicanos del presupuesto que envió Morena porque es ficticio, irresponsable y diseñado sobre un marco macroeconómico poco creíble.

Proyecta un crecimiento económico de 1.8 y 2.8%, cuando hoy las principales estimaciones de agencias calificadoras y bancos lo estiman en 1.2% y para este año en apenas 0.4%, agregó.

Es ineficiente e irresponsable porque continúa endeudando al país al proyectar un déficit total de 1.58 billones de pesos (4.1% del PIB), y un endeudamiento interno neto de 1.77 billones de pesos.