Adán Augusto López, con el agua hasta el cuello

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

– El senador por Tabasco resultó un “chivo en cristalería”

– CSP da la cara para evitar que escándalos dañen a Morena

Por José Luis Montañez

Los escándalos del senador por Tabasco, Adán Augusto López Hernández, han superado el terreno de la ficción y son un “filón de oro” para la oposición, PRI y PAN, principalmente.

Sin ser aliado político de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa del Ejecutivo federal ha tenido que dar la cara para evitar que los escándalos de Adán Augusto dañen la imagen del partido Morena y su creador, Andrés Manuel López Obrador.

Tal vez el ex presidente de México nunca se imaginó las profundidades de la delincuencia organizada en las que presuntamente navegó o navega Adán Augusto y algunos de sus colaboradores, como es el caso de Hernán Bermúdez Requena, a quien se le relaciona como cabeza del CJNG en Tabasco y capo de capos en lo que se conoce como “La Barredora”, un clan que lo mismo trafica droga, realiza cobro de piso y explota el negocio del huachicol que está tan de moda.

Lo que va a estar muy interesante es cómo le hará Adán Augusto para que Bermúdez Requena, su ex secretario de Seguridad en Tabasco, cierre el pico y no lo embarre más de lo que ya está el político tabasqueño.

Por su parte, Hernán Bermúdez Requena, preso ahora en el Penal del Altiplano, busca cómo asegurarse de que no vaya amanecer un día de estos “suicidado”.

El grupo Tabasco, corazón político de la 4T, vive hoy por hoy, uno de los momentos más complicados, pero se duda mucho que políticamente les afecte.

El caso de López Hernández está que ni mandado hacer para una buena serie de Netflix.

Se dispara consumo de cigarrillos electrónicos

Pese a la prohibición vigente en México para la comercialización y distribución de cigarrillos electrónicos, su consumo ha registrado un preocupante repunte, especialmente entre adolescentes. Así lo advirtió Sergio Castillo Barrera, director del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Chetumal, quien señaló que incluso estudiantes de secundaria están accediendo a estos dispositivos, lo que representa un serio desafío para la salud pública y la prevención de adicciones.

De acuerdo con datos recabados por el CIJ y reportes en medios locales, el uso de vapeadores ha aumentado en los últimos meses, particularmente entre jóvenes de entre 14 y 16 años. “Estamos viendo que adolescentes de secundaria y preparatoria ya han probado o usan regularmente cigarrillos electrónicos, a pesar de que su venta está prohibida en el país”, explicó Castillo.

El acceso a estos dispositivos se da principalmente a través de redes sociales, comercio informal y plataformas digitales que burlan la regulación. “La facilidad con la que los jóvenes pueden adquirirlos es alarmante. Hay una percepción errónea de que son inofensivos, cuando en realidad contienen sustancias adictivas y potencialmente dañinas”, agregó.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2023, el 4.3% de la población de entre 10 y 19 años en México usa vapeadores, lo que representa un incremento respecto al 2.6% registrado en 2022. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que el 80% de los jóvenes que prueban cigarrillos electrónicos escogen sabores frutales o dulces, lo que los hace más atractivos pero igualmente adictivos.

Expertos en salud pública han señalado que el uso de estos dispositivos en edades tempranas puede afectar el desarrollo neurológico, generar dependencia a la nicotina y abrir la puerta al consumo de otras sustancias. Además, los sabores y el diseño tecnológico los hacen especialmente seductores para los menores.

Aunque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mantiene la prohibición de estos productos desde 2022, la falta de vigilancia efectiva y la proliferación del mercado informal han debilitado su cumplimiento. Organizaciones como el CIJ han intensificado campañas informativas en escuelas, enfocadas en los riesgos para la salud y en brindar herramientas para prevenir su consumo.

Daños graves a la salud y cifras en aumento

Aunque los cigarrillos electrónicos se promocionaron inicialmente como una alternativa “menos dañina” al tabaco convencional, estudios recientes en México revelan que su consumo representa riesgos graves para la salud. A pesar de la prohibición vigente, su uso continúa en ascenso, especialmente entre adolescentes y jóvenes, lo que ha encendido las alertas de autoridades sanitarias y especialistas.

Un estudio publicado en septiembre de 2024 por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health analizó veinte muestras de cigarrillos electrónicos disponibles en el mercado informal mexicano. Los resultados fueron contundentes:

80% de las muestras excedieron los límites de benceno, un compuesto cancerígeno.

– 45% superaron los niveles permitidos de tolueno, asociado a daños neurológicos.

– Una muestra presentó altos niveles de xilenos, que afectan el sistema respiratorio.

Estos compuestos, presentes en los líquidos y aerosoles de los vapeadores, fueron identificados mediante técnicas de cromatografía de gases y espectrometría de masas. La exposición prolongada puede provocar enfermedades pulmonares agudas, alteraciones cardiovasculares y dependencia química.