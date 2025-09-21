Delfina Gómez fortalece salud en Edomex con 13 millones de consultas y hospitales rehabilitados

Segundo Informe de Gobierno

También destinó 285 mdp a apoyos de vivienda y entregó títulos de propiedad a familias mexiquenses

Toluca, Estado de México.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha consolidado avances en el sistema de salud estatal con la rehabilitación de hospitales, clínicas y centros de salud, además del incremento en la plantilla de personal médico y de enfermería.

Como parte de su mensaje difundido en redes sociales, dentro de la campaña previa a su Segundo Informe de Resultados, la Mandataria mexiquense destacó que se han otorgado 13 millones de consultas y medicinas gratuitas, además de un aumento en los tratamientos de alta especialidad, lo que representa un acceso más justo y cercano para la población.

De manera paralela, Gómez Álvarez refrendó su compromiso con el bienestar integral de las familias, al anunciar una inversión de 285 millones de pesos en apoyos de vivienda y la entrega de títulos de propiedad, acciones que brindan certeza jurídica y tranquilidad a los hogares mexiquenses.

El séptimo spot forma parte de la campaña iniciada el 15 de septiembre, con la cual la Gobernadora da a conocer los resultados de su gestión en materia de salud, vivienda, seguridad, desarrollo social, economía, transporte y apoyo a mujeres, bajo el sello de un Gobierno de “menos escritorio y más territorio”.

Viajes gratuitos para quienes más lo necesitan

El transporte público en el Estado de México vive una transformación con obras y acciones concretas como el Trolebús Mexiquense en la Zona Oriente y la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan, logros impulsados por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez en apenas dos años de gestión.

En este otro mensaje, difundido como parte de la campaña previa a su Segundo Informe de Resultados, la Mandataria mexiquense destacó que se han otorgado más de 30 millones de viajes gratuitos en beneficio de personas adultas mayores, personas con discapacidad y niñas y niños menores de cinco años.

Frente al reto de mejorar caminos y carreteras, reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que las y los mexiquenses lleguen más seguros, más rápido y con dignidad a sus destinos.

Con esta campaña, iniciada el 15 de septiembre, la gobernadora Delfina Gómez mantiene un mensaje cercano y transparente, mostrando resultados de un Gobierno de “menos escritorio y más territorio” que transforma la movilidad y la vida cotidiana de millones de familias.