Aumento al gas LP pega al bolsillo de millones de mexicanos

El más alto en los últimos 5 años

Baja California se coloca como la entidad con el precio más caro, por encima de los 23 por kilo

El reciente aumento de la tarifa de distribución de gas licuado de petróleo (LP), de 2.31 pesos por litro a 3.51 a partir del 19 de agosto, es el más alto en cinco años, lo que complica más el abasto de las familias, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

“Este ajuste, en los hechos, abre la puerta a que el aumento termine reflejándose en el bolsillo de millones de familias que dependen de este combustible para cocinar, bañarse con agua caliente y transportarse”, advirtió en un comunicado.

Detalló que el ajuste llevó a Baja California a colocarse como la entidad con el precio más alto del gas LP, por encima de los 23 por kilogramo, y que en la Ciudad de México ronda en los 20 pesos.

El presidente de la organización, Cuauhtémoc Rivera, dijo que el encarecimiento del gas LP y la gasolina generan una doble preocupación, pues obliga a examinar condiciones de abasto y precio de combustibles para el invierno.

“Si Estados Unidos, nuestro principal proveedor de gas, se ve afectado por fenómenos de heladas como un vórtice polar, priorizará su consumo interno y puede suspender exportaciones, dejándonos en México en una situación harta compleja, crítica, con gas insuficiente en el país, problema de generación de energía eléctrica y precios mucho más altos”, anticipó.

“El gobierno asegura que con la nueva tarifa busca equilibrar la operación sin afectar directamente al consumidor; sin embargo, el riesgo está en que poco a poco los hogares enfrenten precios más caros en un contexto donde el gas LP es un insumo básico en la vida diaria, en el hogar, en el transporte y en el abasto de mercancías”, apuntó la Anpec.

El precio del gas licuado de petróleo tiene un impacto trascendental en el bolsillo de los mexicanos, considerando que cerca de 76% de los hogares emplean este combustible para cocinar o calentar agua, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Los hogares erogan 3.7% de su gasto trimestral en los rubros de electricidad y combustibles. Los del decil I (menores ingresos) destinan 5% para este fin, mientras que el decil X (mayores recursos), 3.5%, según la Encuesta Nacional y Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

Sin embargo, hay una parte de la población que aún no accede al gas LP o cualquier otro combustible para solventar sus necesidades cotidianas, lo cual se vuelve difícil de lograr con aumentos constantes de precios. Tan sólo en el último año, el costo promedio del gas LP se encareció hasta 6.1% en algunos estados, es decir, un incremento por arriba de la inflación.

Existen dos formas de comercializar gas LP: por litro y por kilo. El primero se usa en tanques estacionarios y estaciones de carburación y el segundo, en tanques portátiles. Es importante destacar que un litro de gas es equivalente a 540 gramos, mientras que un kilo representa 1,850 mililitros o 1.85 litros.

¿Dónde se vendió más caro el litro?

Al 31 de agosto, el precio del gas LP por litro alcanzó su máximo en Baja California Sur, con 12.58 pesos. Le siguieron Sinaloa (11.82 pesos) y Quintana Roo (11.72 pesos), según la Comisión Nacional de Energía (CNE), que considera datos de los distribuidores del energético.

En contraste, los precios mínimos se observaron en Oaxaca y Puebla (8.71 pesos en cada caso), así como Coahuila (9.62 pesos).

En la Ciudad de México (CDMX) el precio mínimo y máximo fue de 10.59 y 10.64 pesos, respectivamente.

¿Dónde se comercializó más caro el kilo?

Durante el mismo periodo, en Baja California Sur, el kilo de gas LP registró el nivel máximo de 23.18 pesos. Le siguieron Sinaloa (21.89 pesos) y Quintana Roo (21.71 pesos).

Los valores más bajos se registraron en Baja California (17.91 pesos), Chihuahua (18.09 pesos) y Sonora (18.19 pesos).

En la CDMX el precio mínimo y máximo fue de 19.50 y 19.71 pesos, respectivamente.

¿Dónde aumentó más de precio en el último año?

Tabasco registró el mayor incremento en el precio promedio por litro de gas LP, con un aumento de 6.1% de agosto de 2024 a igual periodo de este año, al pasar de 10.65 a 11.29 pesos.

Este incremento fue superior al observado en la inflación nacional, de 3.57 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto implica que una vivienda con un tanque estacionario de 120 litros, el costo de llenarlo aumentó de 1,278 a 1,355 pesos.

Otras entidades con mayor alza fueron Querétaro, con 3.6%; Morelos, con 3.5% y Chiapas, con 3.4 por ciento. En la CDMX, el incremento fue de 2.3 por ciento.

¿Cómo ahorrar gas?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) da 10 consejos para bajarle al gasto de este combustible:

Procurar que los miembros de la familia se bañen en forma consecutiva, así el calentador, si es de depósito, sólo se encenderá una vez.

Apagar el piloto del calentador cuando no lo uses. Si es automático, bajar el termostato al mínimo.

En la cocina, de preferencia, usar recipientes de metal, como acero inoxidable, y mantén limpias las superficies para que reflejen mejor el calor.

Mantener las ollas tapadas evitará que el calor se escape, los alimentos se cocinarán más rápido y no necesitarás usar la flama alta.

Utilizar ollas de presión te ahorrará tiempo y gas.

Asegúrarse de que la flama sea del tamaño apropiado y de color azul; la llama amarilla significa que se está realizando un proceso de quemado incompleto, por lo que no se está aprovechando toda la energía del gas.