Asigna el ISSSTE más de 28 mil préstamos personales en el vigésimo tercer sorteo del año

El próximo será el 30 de septiembre

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, informa que en el vigésimo tercer sorteo convencional del Programa Anual de Préstamos Personales 2025 se asignaron 28 mil 267 créditos, es decir, salieron todos aquellos que cumplieron los requisitos.

La distribución por tipo de préstamo personal fue de 10 mil 011 préstamos ordinarios; mil 363 préstamos exclusivos para pensionados; 12 mil 548 préstamos especiales; y 4 mil 345 préstamos conmemorativos.

El próximo sorteo será el 30 de septiembre y los resultados podrán ser consultados el mismo día a partir de las 21:00 horas. Podrán participar todos aquellos registrados hasta el día 29 de septiembre.

Para iniciar la inscripción, las y los participantes deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y darle clic a la opción “Registro al sorteo electrónico”.

Es importante destacar que todos los trámites que realiza el ISSSTE son totalmente gratuitos y sin intermediarios, por lo que todos los procedimientos son de manera personal.

El ISSSTE, encabezado por Martí Batres Guadarrama, contribuye al bienestar financiero de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, a través del otorgamiento de estos préstamos.