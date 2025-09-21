Madonna ¡Regresa a Warner Records!

Después de casi dos décadas

La artista femenina más vendedora de todos los tiempos

Su muy esperado nuevo álbum de dance llegará en 2026

Se anunció que, después de casi dos décadas desde su salida del sello, Madonna, la artista femenina más vendedora de todos los tiempos, ha firmado nuevamente con Warner Records para el lanzamiento de su esperado nuevo álbum de dance. Este acuerdo marca un regreso a casa para la siete veces ganadora del premio GRAMMY®, ya que Warner Records fue el sello de Madonna durante los primeros 25 años de su carrera.

“De ser una artista en apuros en Nueva York a firmar un contrato para lanzar solo tres sencillos, parecía en ese momento que mi mundo nunca volvería a ser el mismo, y en efecto, no podría haber sido más cierto. Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Estoy feliz de reunirme con ellos nuevamente y espero con entusiasmo el futuro: hacer música, hacer lo inesperado y, tal vez, provocar algunas conversaciones necesarias”, expresó Madonna sobre este nuevo acuerdo.

“Es un honor darle la bienvenida de nuevo a casa a Madonna en Warner Records. Madonna no es solo una artista: es el modelo, la transgresora, la fuerza cultural definitiva. Durante décadas, no solo ha definido el sonido del pop global, sino que también ha transformado la cultura misma con su visión, innovación y valentía artística”, declararon Tom Corson y Aaron Bay-Schuck, copresidentes de Warner Records. “Esta firma representa un momento histórico y de cierre de ciclo, que la trae de vuelta al sello donde todo comenzó y reafirma su influencia inigualable, preparando el escenario para una emocionante nueva era de creatividad e impacto”.

El tiempo pasa lentamente mientras la Reina de la Pista de Baile se prepara para regresar con un nuevo disco en 2026: el primer álbum de estudio de Madonna en siete años. Vuelve a reunirse con el premiado productor, compositor y DJ Stuart Price, para dar continuidad al aclamado Confessions on a Dance Floor. En su lanzamiento, Confessions on a Dance Floor no solo entregó múltiples sencillos exitosos: encendió la escena global de la música dance y redefinió el dance-pop una vez más. Como una verdadera supernova cultural, Madonna reafirmó su inigualable capacidad para detonar tanto revoluciones musicales como transformaciones culturales.

Madonna es la artista femenina más influyente y exitosa en la historia de la música, con una carrera que abarca más de cuatro décadas. Pionera cultural, ha desafiado constantemente los límites a través de su arte, composición, reinvenciones y una valiente autoexpresión.