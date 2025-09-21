Maria Conchita Alonso quiso un video ’Tropical’ original y recurrió a los Argentinos Raiman Bros.

Para su nuevo sencillo ‘Vamos A Bailar Guajira’

El tema fue originalmente compuesto por Giorgio Moroder y María Conchita Alonso para la película Scarface. Esta nueva versión eleva el ritmo y suma fuerza tropical. Es el segundo adelanto de su próximo álbum.

La icónica artista MARÍA CONCHITA ALONSO presenta hoy el videoclip de su nuevo sencillo, VAMOS A BAILAR GUAJIRA, una renovada y explosiva versión tropical de uno de los temas más emblemáticos de su repertorio, creado originalmente junto al legendario productor Giorgio Moroder para la banda sonora de la película Scarface (1983).

Esta nueva versión formará parte de su próximo álbum en colaboración con la legendaria Sonora Santanera, bajo la producción de Fabián Rincón, ganador de múltiples premios Latin GRAMMY®️. El proyecto, bajo el sello All Parts Move y con distribución de Altafonte, retoma la esencia tropical de la música tradicional, con una energía vibrante que evoca al espíritu de Buena Vista Social Club, y que conecta con distintas generaciones.

El videoclip fue creado por el reconocido studio Argentino Raiman Bros. y ofrece una propuesta visual fresca, divertida y creativa que muestra una Maria Conchita desbordante de energía, acompañada de un elenco colorido que celebra la música, el baile y la libertad creative.

La version original de VAMOS A BAILAR fue compuesta por Giorgio Moroder con letra original de MARÍA CONCHITA ALONSO, y se convirtió rápidamente en un himno para la comunidad hispana. Ahora, más de cuatro décadas después, revive con nuevos arreglos, mayor percusión, más sabor y una orquestación guajira que eleva el ritmo a nuevos niveles.

Esta versión 2025, producida por Fabián Rincón, fue grabada junto a los integrantes de La Sonora Santanera, agrupación que celebra 70 años de trayectoria, y marca un puente entre la historia de la música disco-pop de los 80 y las raíces tropicales que son un nuevo paso para gran parte la artista.

MARÍA CONCHITA ALONSO, conocida por una trayectoria que va desde certámenes de belleza y espectáculos de primer nivel en Broadway, hasta películas con Robin Williams, y Arnold Schwarzenegger, vive un momento musical único. Tras su celebrado regreso con Acaríciame (Salsa), que generó titulares y agotó entradas en su presentación en el Lunario de la Ciudad de México, VAMOS A BAILAR GUAJIRA confirma que esta nueva etapa artística es una reinvención poderosa.

El álbum completo, que incluirá colaboraciones especiales y versiones inéditas de sus éxitos, será lanzado en noviembre de este año.

El video de ¡VAMOS A BAILAR GUAJIRA, ya se puede ver en YouTube y Vevo!

ALGUNAS CIFRAS DE MARIA CONCHITA ALONSO:

2

2.985 millones de oyentes mensuales en Spotify

10 de sus canciones más populares en Spotify, sobrepasan 187 MILLONES de reproducciones

356 K seguidores en Instagram

87.1 K suscriptores en su canal de YouTube y 95 millones de reproducciones

ALGUNAS CIFRAS DE LA ÚNICA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA

Actualizadas al 4 de septiembre de 2025

1.7 millones de oyentes mensuales en Spotify

10 de sus canciones más populares en Spotify, sobrepasan 325 MILLONES de reproducciones

425 K seguidores en Instagram

1 MILLÓN de suscriptores en su canal de YouTube y 2 BILLONES de reproducciones