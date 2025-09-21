Sectur y Consejo MX firman convenio de colaboración para el uso de la marca México

Oportunidades de desarrollo

Esta alianza permitirá a la juventud promover la riqueza cultural, la diversidad y el talento de México en eventos empresariales

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, anunció la firma del convenio de uso de la marca México con el Consejo de Jóvenes Pro México A.C. (Conajo MX).

“Hoy la presidenta nos ha pedido que generemos algo con el turismo y lo hacemos a través la Prosperidad Compartida. Ustedes impulsan la Prosperidad Compartida desde cada una de sus trincheras; hoy queremos que en el sector turístico sea para todas y todos”, declaró.

La titular de la Secretaría de Turismo refirió que esta alianza refleja el valor de sumar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y las organizaciones juveniles para generar oportunidades reales de desarrollo.

“Con este convenio, Sectur le otorga a Conajo la licencia de uso no exclusivo para utilizar, de forma gratuita y sin fines de lucro, la marca México y con ello ayudarnos a informar, difundir y promover esta marca, empleándola en los eventos y reuniones empresariales enfocadas en la promoción de la cultura y tradiciones de nuestro país”, comentó.

Asimismo, hizo un llamado a las y los integrantes del Consejo a sumarse de manera activa a la gran misión de posicionar la marca como un referente mundial. Destacó que esta alianza representa una oportunidad única para que la juventud mexicana proyecte al país con orgullo, transmitiendo su riqueza cultural, su diversidad y su talento en cada espacio donde se abra una ventana de promoción.

“Esta alianza reafirma nuestro compromiso con una juventud unida, competitiva y protagonista del desarrollo nacional, que contribuirá a una Prosperidad Compartida para México y consolidará al turismo como un motor económico y social”, mencionó.

Subrayó que la actividad turística es la principal empleadora de jóvenes en el país y que su dinamismo ofrece espacios en múltiples áreas, incluido el turismo deportivo, un segmento en crecimiento que promueve bienestar, eventos internacionales y derrama económica.

Rodríguez Zamora resaltó que el convenio abre un espacio para escuchar a la juventud, fortalecer el diálogo entre los sectores público y privado y transformar ideas en acciones que impacten en sus comunidades.

La secretaria de Turismo les deseó mucho éxito en todas sus actividades y reiteró que siempre podrán contar con la Secretaría de Turismo para seguir impulsando iniciativas conjuntas, asegurando que será un gusto continuar trabajando en nuevos proyectos.

Celebró la labor del Consejo Nacional de Jóvenes como una plataforma que articula el liderazgo juvenil en los ámbitos político, social, económico y cultural, demostrando que las y los jóvenes son agentes de transformación para México.

En su intervención, el presidente fundador de Conajo MX, Ronaldo Elías Águila, subrayó que el turismo no sólo representa una fuente económica, sino también una poderosa herramienta de desarrollo para nuestro país. Asimismo, reconoció la labor de la secretaria Josefina Rodríguez Zamora en el impulso a los proyectos de jóvenes empresarios del sector turístico y de quienes, con su trabajo, alientan a más jóvenes a integrarse a esta industria.

“A través de acciones de capacitación y acompañamiento a los jóvenes emprendedores, así como de la promoción de proyectos innovadores en comunidades locales, indígenas y en las grandes ciudades, impulsamos la creación de empleos dignos y sostenibles que fortalecen el tejido social”, manifestó.

La Secretaría de Turismo refrenda su respaldo a las y los jóvenes como actores estratégicos del sector, convencidos de que su talento y liderazgo son esenciales para consolidar al turismo como motor económico y social del país.