Desaloja PJCDMX a 21,126 personas en Segundo Simulacro Nacional 2025

El presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez, encabezó el Puesto de Mando de la institución, donde recibió el parte de la participación, el cual fue de saldo blanco

Se detalló, además, que participaron 1,800 brigadistas desplegados en los 37 inmuebles del órgano judicial capitalino

Una evacuación de 21,126 personas, entre servidores públicos y usuarios de los servicios de justicia, fue el saldo de la participación del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) en el Segundo Simulacro Nacional 2025, en los 37 inmuebles con los que cuenta el órgano judicial.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, encabezó el Puesto de Mando de la institución, instalado tras la percepción del sismo con hipótesis de 8.1 grados, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, a una profundidad de 15 kilómetros, en el que recibió el parte a cargo del director de Protección Civil, Rodrigo Rivera Lizarde, el cual fue de saldo blanco.

Con la presencia de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, se detalló que en el ejercicio participaron 1,800 brigadistas del órgano judicial, desplegados en los 37 inmuebles de la institución, el cual tuvo una duración de 50 minutos, entre el repliegue, la evacuación y el reingreso a las instalaciones.

Desde el Puesto de Mando, el magistrado Guerra Álvarez dio seguimiento, a través de pantallas, a la participación del PJCDMX en el simulacro, y donde se detalló que la sede con mayor número de personas evacuadas fue la del edificio Clementina Gil de Lester (Plaza Juárez 8), con 7,217.

Particular atención puso el magistrado Guerra Álvarez, así como los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, a la evacuación de las y los niños de los distintos Centros de Desarrollo Infantil con los que se cuenta, los cuales, desde el monitoreo a través de pantallas, se pudo observar siendo resguardados debajo de mantas y con atención incluso de apoyo psicoemocional.

Con este tipo de ejercicios, el PJCDMX coadyuva en el fortalecimiento de la cultura de la protección civil.