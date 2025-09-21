Shakira hace historia y rompe récord con 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros

Deja una huella social, económica y emocional sin precedentes

Fueron noches históricas que movilizaron a toda la Ciudad de México

Ante un Estadio GNP Seguros completamente lleno, Shakira cerró con broche de oro su histórica serie de 12 conciertos en Ciudad de México como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, estableciendo un récord de más presentaciones de la misma gira en la historia de este recinto, todas sold out, con 65 mil asistentes por noche, algo sin precedentes en la industria musical.

“Buenas noches México. Mi último concierto en la Ciudad de México. De verdad que 12 conciertos en el Estadio GNP, ni en mis mejores sueños. Gracias, porque sin ustedes no hubiera sido posible, es un verdadero regalo”, fueron las palabras con las que la cantante colombiana dio la bienvenida al público capitalino».

La superestrella colombiana marcó un hito al abarrotar en 12 ocasiones el estadio capitalino con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, convocando a 65.000 personas cada noche, según cifras de OCESA, para un total de 780.000 boletos vendidos.

En una noche tan especial, las sorpresas no pararon: la artista puertorriqueña Gale abrió el show en un momento único, Danna fue la invitada especial para cantar Soltera junto a la estrella colombiana y el Mariachi Gama 1000, que la ha acompañado en buena parte de sus presentaciones en el país.

​Shakira cerró con grandeza la etapa mexicana de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, convirtiendo al Estadio GNP Seguros en el epicentro cultural y musical de Latinoamérica. Doce noches históricas movilizaron a la Ciudad de México, dejando una huella social, económica y emocional sin precedentes. Cada presentación fue una celebración de la música, la unión y la latinidad.

La última noche, la número 12, tuvo un aire de despedida inolvidable: un estadio vibrando al unísono, miles de voces coreando cada canción y un sentimiento colectivo de haber sido parte de un momento irrepetible. Entre lágrimas, sonrisas y ovaciones interminables, Shakira no solo marcó récords, también selló un legado en la memoria de sus fans y en la historia del entretenimiento en vivo de México

Shakira, considerada la artista latina más influyente, eligió a México como uno de los epicentros de su gira global, manifestando la conexión especial que tiene con el público nacional, que desde la primera fecha vibró a través de los éxitos que marcaron la vida de diferentes generaciones. Pasó por Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y además sorprendió al llevar su magia a ciudades que pocos hubieran imaginado dentro de la ruta de una estrella mundial: Tijuana, Puebla, Torreón, Querétaro, Hermosillo y Chihuahua. ​

En una noche tan especial, las sorpresas no pararon: la artista puertorriqueña Gale abrió el show en un momento único, Danna fue la invitada especial para cantar Soltera junto a la estrella colombiana y el Mariachi Gama 1000, que la ha acompañado en buena parte de sus presentaciones en el país.