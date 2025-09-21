Gestión cercana, incluyente y progresista, clave para transformar la UAEMéx: Zarza Delgado

La rectora de la Máxima Casa de Estudios mexiquense encabezó la presentación de dos proyectos Rectoría-Centro Cultural Universitario y Reforma a la Ley de la UAEMéx

Toluca, Méx.- En la búsqueda de la construcción de una institución cercana, incluyente y progresista que atienda las necesidades de todos los sectores de su comunidad, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, encabezó la presentación de dos proyectos para la Transformación Universitaria: Rectoría-Centro Cultural Universitario y Reforma a la Ley de la UAEMéx.

En conferencia de prensa, la rectora indicó que resultado de los movimientos estudiantiles, la Máxima Casa de Estudios mexiquense enfrenta un proceso de transformación que requiere de establecer rutas para la atención de las inquietudes de su comunidad.

En el Museo Universitario “Leopoldo Flores”, puntualizó que estos proyectos, así como la integración del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029, pretenden crear una universidad cercana que elimine las barreras, facilite la participación de su comunidad y fortalezca la vinculación con la sociedad mexiquense, una universidad incluyente que reconozca y abrace su diversidad, una universidad progresista que pone en el centro de la acción a las personas que la integran.

Ambas iniciativas, dijo, están basadas en los valores de la transformación universitaria, donde la participación de todas y todos sus integrantes es elemental. “Con la participación de las y los universitarios, con el respaldo de la sociedad mexiquense y con la determinación de construir una mejor institución pondremos los cimientos para tener la UAEMéx que durante tantos años hemos soñado”, destacó.

Por su parte, la secretaria de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado, detalló que, concibiendo a las artes y la cultura como un bien público, el proyecto de Rectoría-Centro Cultural Universitario se consolidará como un espacio participativo, que reconozca la pluralidad de las voces de la comunidad verde y oro, así como la de las y los mexiquenses.

La adecuación de los espacios del histórico edificio universitario será desarrollada de manera conjunta con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y constará de nueve espacios inéditos: espacios de dibujo, arte multimedia, ciencias, literatura, consultorio para la atención y salud mental, librería universitaria, biblioteca de acceso abierto, centro de investigación en la imagen y cafetería.

Sobre la Reforma a la Ley de la UAEMéx, la titular de la Consejería Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez, expresó que, para la construcción de una institución justa, ética, participativa e incluyente, se propone la integración del Anteproyecto de Reforma a la Ley de la institución, con el objetivo de establecer instrumentos jurídicos que den soluciones al acontecer actual.

Por ello, se comenzará un diagnóstico a partir de una amplia discusión y construcción colectiva, donde estudiantes, personal administrativo y académicos podrán incorporar sus propuestas para la construcción del anteproyecto de reforma.

La administración encabezada por la rectora Zarza Delgado asume la necesidad de reformar el marco normativo universitario, a fin de construir una institución más justa, ética, participativa e incluyente.

Por ello, invita a la comunidad universitaria a formar parte del Diagnóstico Participativo para la integración del Anteproyecto de Reforma a la Ley de la Universidad, máximo instrumento jurídico de la institución, con el objetivo de que existan instrumentos que den soluciones al acontecer actual, incorporen valores, conceptos y procedimientos fundamentales para el desarrollo de la Universidad en los contextos nacional e internacional, sin perder de vista su esencia y el cumplimiento de sus fines como institución de educación en la formación de personas éticas, críticas y preparadas.

