Comunidad verde y oro participa en Segundo Simulacro Nacional 2025

Toluca, Méx; 19 de septiembre de 2025. Con una hipótesis de sismo de 8.1 grados con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado encabezó las acciones que se llevaron a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2025, conmemorativo al 40 y 8 aniversario de los sismos ocurridos en 1985 y 2017.

En punto de las 12:00 horas de este viernes 19 de septiembre, al activarse la alerta sísmica a nivel nacional, alrededor de 105 mil integrantes de la comunidad verde y oro evacuaron un total de 80 instalaciones universitarias.

En la Facultad de Ciencias, en el Campus “El Cerrillo” de esta casa de estudios, Martha Patricia Zarza Delgado pidió un minuto de silencio en memoria de las personas que fallecieron en los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017.

Posteriormente, reconoció al personal de Protección Civil Universitaria y a las Brigadas Universitarias, que tienen presencia en un total de 26 municipios de la entidad mexiquense y dan atención a las personas que conforman la Máxima Casa de Estudios mexiquense.

“La cultura de la Protección Civil es una realidad cotidiana en nuestras vidas; por ello, participamos en este segundo simulacro nacional, con un tiempo de evacuación aproximado de tres minutos. Les invitó a que sigamos fortaleciendo esta cultura, a que nos informemos, participemos y atendamos las recomendaciones de las áreas de protección civil”, sostuvo.

Como parte de este ejercicio, cerca de 700 trabajadoras y trabajadores evacuaron el Edificio Administrativo de la institución, incorporándose a los puntos de reunión establecidos en caso de sismo.