Inicia histórica campaña de vacunación contra el papilomavirus

Prevención, pilar central de la política sanitaria

El objetivo es inmunizar a más de 2.5 millones de niñas y niños en todo México

La Secretaría de Salud federal arrancó la Campaña Nacional de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 2025, una estrategia histórica que busca proteger la salud de más de 2.5 millones niñas, niños y adolescentes de todo el país, para colocar a la prevención como pilar central de la política sanitaria.

El secretario de Salud, David Kershenobich, resaltó que la vacunación contra el VPH, anteriormente dirigida solo a niñas de quinto año de primaria, se amplía ahora también a los niños, luego de alcanzar una cobertura del 95 por ciento en la población femenina.

Explicó que, además de la aplicación en niñas y niños de quinto grado de primaria, la campaña contempla la vacunación de personas de 11 a 49 años que viven con VIH, así como de mujeres adolescentes de 10 a 19 años víctimas de violencia sexual, con el objetivo de garantizar la equidad en el acceso a la prevención.

“Es una medida de equidad, porque esta vacuna protege no solo contra el cáncer cérvico-uterino, sino también contra otros tipos de cáncer. Se trata de una acción histórica, porque pocas enfermedades cancerosas pueden prevenirse con la aplicación de una vacuna”, añadió.

El funcionario federal recordó que esta campaña constituye un paso histórico en la salud pública del país, evocando el episodio de la expedición de 1803-1806 contra la viruela, donde niños mexicanos fueron protagonistas de la primera gran campaña internacional de vacunación.

“Hoy, como en aquel entonces, los niños son protagonistas de la historia. Con esta campaña estamos sembrando salud para las futuras generaciones, convencidos de que cada dosis aplicada es una oportunidad para prevenir el cáncer y construir un futuro más saludable”, afirmó.

El secretario de Salud destacó que la meta es lograr que el 95 por ciento de la población mexicana cuente con esquemas completos contra enfermedades prevenibles, como el sarampión, y anunció jornadas masivas de vacunación, entre ellas la que se realiza el 17, 18 y 19 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario, para facilitar el acceso a la población.

Con esta Campaña Nacional contra el Virus del Papiloma Humano, México reafirma su compromiso con la prevención, la equidad y la protección de la salud de la niñez y la adolescencia, garantizando un futuro más justo, más humano y más saludable para todas y todos.

Qué es el papilomavirus

Los virus del papiloma humano (VPH) o papilomavirus son un grupo de más de 150 virus, de los cuales aproximadamente 35 se asocian con lesiones, tanto benignas como malignas (cáncer).

Estos virus se transmiten al tener relaciones sexuales orales, vaginales o anales con una persona infectada por lo que se considera una enfermedad de transmisión sexual y es tan común que casi todos los hombres y mujeres lo contraen en algún momento de sus vidas.

En muchas ocasiones el VPH puede no generar problemas de salud pero los virus 16 y 18 causan casi el 70% de los casos de cánceres cervicales, mientras que los tipos 6 y 11 causan el 90% de las verrugas genitales. Además de lo anterior algunos papilomavirus pueden provocar cáncer de vulva, vagina, pene, ano u orofaríngeo.

Si bien, no existe tratamiento para el VPH, los problemas de salud que genera pueden tratarse; en el caso de las verrugas genitales pueden ser atendidas por el médico con el fin de evitar su crecimiento y cantidad, mientras que para identificar las etapas iniciales de cáncer cervicouterino se debe realizar cada año la prueba de Papanicolau.

¿Qué lo causa y cómo se previene?

El virus del papiloma humano (VPH) es el principal causante del cáncer cervicouterino. Este virus se transmite principalmente por contacto sexual y, aunque en la mayoría de los casos el cuerpo lo elimina de forma natural, algunos tipos de VPH pueden provocar lesiones precancerosas en el cuello uterino si no se detectan y tratan a tiempo.

La buena noticia es que el cáncer de cuello uterino es uno de los pocos tipos de cáncer totalmente prevenibles mediante estrategias accesibles como:

Vacunación contra el VPH: En México, la vacuna está disponible gratuitamente para niñas de 9 a 14 años en escuelas públicas y centros de salud, y desde 2023 también se ha comenzado a aplicar a mujeres de hasta 49 años en algunos estados prioritarios como parte de un plan intensivo de cobertura nacional.

Papanicolaou y pruebas de VPH: El tamizaje mediante Papanicolaou (Pap) debe realizarse regularmente en mujeres a partir de los 25 años. En algunos estados, se ha incorporado también la prueba de detección de VPH como herramienta complementaria.