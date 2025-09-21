¿Podemos hoy hablar de soberanía en México?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Hablar de soberanía es referirse al ejercicio de un poder político supremo que sólo corresponde ejercer a un Estado independiente.

Eso dice la teoría política, del Estado y del poder.

¿Podemos hablar de soberanía en este momento en México?

¿Hay soberanía cuando el presidente Donald Trump y su gobierno ejercen el poder político y económico y dictan normas, reglas, políticas, sanciones, someten en sus tribunales a delincuentes mexicanos, y mantienen bajo asedio militar al país, y bajo amenaza de intervenciones de todo tipo, incluso militares para obligar al gobierno de Claudia Sheinbaum a actuar para cumplir con sus mandatos, como reorientar toda su política de seguridad y, con Omar García Harfuch, revelar que sí había laboratorios de fentanilo y destapar todo el entramado del huachicol que hoy ha hundido a la cúpula de la Marina, la red de distribución de gasolinas, a empresarios y sector financiero para lavar los quizá 170 mil millones de pesos que ha dejado de ganancias ese ilícito… y para de paso ponernos enfrente todo lo del cártel de La Barredora, que involucra a Adán Augusto López, uno de los tres ejes del poder político de la 4T, tan, tan cercano al ex presidente Andrés Manuel López Obrador?

¿En serio se puede hablar de soberanía cuando los cárteles de la droga y la delincuencia organizada, junto a segmentos importantes de la política corrupta controlan y saquean al país frente a una población mayoritariamente inconmovible, que bosteza cuando se le advierte de todo esto?

¿Soberanía con senadores como Adán Augusto López y La Barredora; con los gobernadores Rubén Rocham en Sinaloa; Américo Villarreal, en Tamaulipas, el ex colosista y ex foxista Alfonso Durazo, en Sonora; el marcelista Mario Delgado, en la SEP, ligado al huachicol; con Andrés Andy López Beltrán, en organización de Morena y sus otros hermanos saqueando a la nación bajo el paraguas del caudillismo populista de su papá; y las decenas de los otros senadores y diputados de Morena que, como esa aberración llamada Gerardo Fernández Noroña, muestran todos los días, sin el menor rubor riquezas inexplicables?

¿Se puede exigir respeto a una soberanía en un país en que todos los anteriores mantienen bajo su control a gobiernos municipales, estatales y segmentos del federal -como la Marina y Aduanas, aeropuertos-, para su beneficio corruptor?

¿Soberanía cuando la DEA bajo el mando de Donald Trump propone abatir ya, lo más pronto posible, capos de cárteles mexicanos con drones en territorio mexicano y es apenas contenida por su Congreso donde ya se procesa una iniciativa para darle ese mandato al presidente de EU y hacer legal esos asesinatos?

¿Soberanía cuando el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU, John K. Hurley, llega a fines de la semana anterior a México a hablar con la Asociación Mexicana de Bancos y dictarles normas para hacer lo que no hace el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: establecer reglas y procedimientos financieros para evitar el lavado de dinero de cárteles y delincuencia organizada… y advertirles que todos ellos están bajo la vigilancia y certificación de su área en Washington y que como Vector, de Alfonso Romo, pueden en cualquier momento ser sancionados por el gobierno norteamericano y nadie aquí ni la presidenta Sheinbaum los podrá salvar?

¿Se puede pues hablar de soberanía cuando eso mismo hace el gobierno de Trump que desde Washington emite boletines o cancela visas para señalar a políticos mexicanos de Morena ligados a cárteles o al crimen organizado, o a la corrupción… como ocurrió la semana anterior cuando desde la capital de EU se emitió un boletín que afirma que la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, es parte del Cártel de Sinaloa y ordena congelar cuentas y bienes de 22 más?

¿Soberanía cuando hoy ningún político de Morena se atreve a ir a nada a ninguna parte de EU?

¿Soberanía cuando el futuro del país y de la 4T y su administración dependen de la sobrevivencia económica y en su viabilidad política de la sobrevivencia del T-MEC, y de la aplicación final de aranceles hoy en suspenso?

En este contexto, no puede haber tal soberanía. Entre Trump, los cárteles, la delincuencia y la corrupción en los altos niveles del gobierno de Morena y la apatía de la mayoría de los mexicanos la anulan para dejaron simple y llanamente como una Nación, un Estado, débil y sometido.

Dejémonos de cuentos. No queda más que ir al rescate de la Nación. No hay más.

Reforma contra la extorsión

En medio de todo esto, el Senado hoy con su mayoría en crisis interna, se apresta a tramitar el Dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a), de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en Materia de Extorsión.

Así lo informó la presidenta de esta cámara, Laura Itzel Castillo, quien destacó que, con esta reforma constitucional, México contará con un marco legal uniforme y actualizado para enfrentar de manera eficaz este delito tan extendido hoy en el país.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa