El futuro de Adán

DE FRENTE Y DE PERFIL. RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

¿Tiene futuro político Adán Augusto López?

Una línea de investigación que sigue la FGR es la de Mario Llergo, ex diputado federal y cercano al entorno de Adán Augusto López, de quien se especula que fue la línea de conexión de los hermanos Carmona (considerados los reyes del huachicol), que operaban principalmente en Tamaulipas, pero con ramificaciones en otros estados.

Llergo es actualmente colaborador de Mario Delgado en la SEP y se le cataloga como eslabón del titular de la SEP con los hermanos Carmona.

Representante de Morena ante el INE, Llergo es señalado como el gozne entre los grupos delincuenciales que establecieron vínculos de Tabasco y Tamaulipas, especialmente en el tema del huachicol.

La detención de Hernán Bermúdez Requena abre otros flancos del gobierno tabasqueños durante las administraciones de Adán Augusto López y Carlos M. Merino, en que se involucra a empresarios, políticos, funcionarios y notarios, muchos de ellos con amplio prestigio, de los que se afirma están siendo investigados.

Ante este panorama, son muchos los que se preguntan por qué Adán Augusto es inamovible y el costo que le representa a Morena seguir sosteniéndolo.

Su futuro es limitado, lejos del personaje que llegó a la secretaría de Gobernación y dos años después era precandidato a la Presidencia de la República.

En cualquier país que no fuese México su futuro sería reducido. En el México de la Cuarta Transformación, posiblemente sí lo tenga, pero no será el glamour de una vida política como la actual.

Para Adán ya no vale el que su secretario de Seguridad Pública en Tabasco lo deslinde de cualquier nexo con la llamada “Barredora”.

Dentro de la opinión pública y el pueblo mismo (el sabio del que habla López Obrador) Adán es tan responsable o más de lo que se le considera a Felipe Calderón con Genaro García Luna.

No importa que la Presidenta Sheinbaum Pardo lo cubra con un manto de impunidad y alegue que no se han presentado pruebas en su contra. Adán Augusto ya no responde a la confianza en él depositada por sus promotores.

Al todavía coordinador de los senadores de Morena ya se le sancionó en lo colectivo, aunque penalmente no sufra condena alguna.

Las atrocidades cometidas por el grupo delictivo que encabezaba su amigo y secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, lo convierten en corresponsable, ya que él mismo sabía lo que todo el pueblo de Tabasco, la mala fama pública del yucateco.

El propio gobernador Javier May Rodríguez lo expuso públicamente, cuando cuestionó sobre la figura de Bermúdez Requena.

La amistad entre Adán Augusto, Bermúdez Requena y Jaime Lastra Bastar no es desconocida para nadie, por lo que resulta curioso que el hoy diputado federal Lastra Bastar, promotor de la carrera policiaca de Bermúdez mantenga el silencio y no se menciona en las investigaciones.

Sin embargo, al margen de todo lo judicial que está en manos de la Fiscalía de la República, el senador López Hernández se aferra a su cargo como coordinador, sin importar que miembros de su bancada le hayan perdido la confianza.

Como sucede en este tipo de nombramientos, la última palabra la tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, considerada el sostén de la continuidad de Adán, aunque su respaldo se encuentra en Palenque.

