El huracán “Gabrielle” alcanza la categoría 3, en el mar Caribe

Con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora

Hasta ayer lunes se ubicaba a 2 mil kilómetros de las costas de Quintana Roo

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El huracán “Gabrielle” se intensificó durante las primeras horas de ayer lunes 22 de septiembre, alcanzando la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. De acuerdo con reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), su centro se localizaba hasta ayer a 310 kilómetros al sureste de Bermuda y a 2,675 kilómetros al este-noreste de las costas de Quintana Roo.

Con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 km/h, Gabrielle se desplaza hacia el norte a una velocidad de 17 km/h. A pesar de su fuerza, las autoridades han confirmado que, debido a su trayectoria y distancia, el fenómeno no representa riesgo para el territorio mexicano.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó que se mantiene un monitoreo constante sobre la actividad meteorológica en el Atlántico, especialmente ante la presencia de Gabrielle y dos zonas de baja presión que podrían evolucionar a ciclones tropicales en los próximos días.

La primera zona de baja presión se encuentra a unos 3,420 kilómetros al este de Quintana Roo, asociada a una onda tropical con una probabilidad de desarrollo ciclónico del 10 % en 48 horas y hasta 40 % en siete días. La segunda se ubica a aproximadamente 5,980 kilómetros al este de las costas del estado, con una probabilidad de desarrollo del 20 % en 48 horas y del 70 % en una semana.

Aunque Gabrielle no representa peligro directo para México, las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil durante esta activa temporada de huracanes 2025. Se recuerda que el Atlántico ha registrado ya dos huracanes significativos: Erin (categoría 5) y ahora Gabrielle (categoría 3).