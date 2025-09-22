QRoo se suma al Plan México con lanzamiento de Viernes Muy Mexicano

Para apoyar a pequeños comercios

En el inicio, se espera la participación de 10 mil comercios; la meta es alcanzar 36 mil

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció el arranque del programa nacional en Quintana Roo “Viernes Muy Mexicano”, una iniciativa que se celebrará el próximo 26 de septiembre en el estado y que se replicará cada último viernes de mes, con el propósito de impulsar el consumo en negocios familiares y locales, apoyar al comercio formal y fomentar el orgullo por la cultura y tradiciones mexicanas.

“Hay cosas muy sencillas que pueden transformar la vida de una familia y una comunidad entera, como entrar a la tiendita y que nos atienda alguien que conocemos de toda la vida. Ver la fonda del barrio llena porque la gente decidió apoyar lo nuestro. Llegar a la panadería y que el pan se acabe temprano porque las y los vecinos prefieren ese pan calientito y recién hecho aquí. Eso es fuerza comunitaria, eso es identidad, eso es ´Viernes Muy Mexicano´, explicó la gobernadora de Quintana Roo.

Durante el arranque del programa, recordó que por mucho tiempo de gobiernos neoliberales el consumo de productos importados creció más rápido que el de los nacionales. “Nos daba pena comprar lo hecho en México, incluso lo hecho en Quintana Roo. Pensábamos que lo de fuera era mejor y preferíamos lo importado. Y mientras tanto, la derrama económica se iba lejos, no se quedaba en nuestras comunidades, no se quedaba en nuestras colonias ni en nuestras regiones. Nuestros negocios locales se fueron debilitando” apuntó la titular del Ejecutivo.

Este programa es una iniciativa de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) que suma al Plan México que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum para cuidar los empleos, fortalecer la economía local y consolidar los negocios familiares. Fue presentado con la presencia de Octavio de la Torre Steffano, presidente de la Concanac, organismo que representa a más de 5.2 millones de empresas en todo el país.

Se estima que en el primer viernes se registrarán 10 mil comercios. La meta total en Quintana Roo es de más de 36 mil establecimientos, de los cuales 26 mil 700 serían comercios, 8 mil de servicios y mil 900 de turismo en el estado.

Acompañada del secretario de Desarrollo Económico en el estado, Paul Carrillo de Cáceres, la titular del Ejecutivo explicó que con el programa “Viernes Muy Mexicano” damos un paso firme para cambiar esa tendencia. “Ratificamos que lo hecho en México tiene calidad, identidad y valor. Y nunca me cansaré de decir que lo “Hecho en Quintana Roo”, claro que está muy bien hecho”.

Mara Lezama precisó que cada último viernes del mes tendremos una oportunidad distinta para apoyar a quienes madrugan y trabajan hasta que cae la noche. No se trata solo de un descuento o de una promoción, se trata de transformar vidas, porque cada peso que se queda en un negocio familiar se convierte en comida en la mesa, en colegiaturas pagadas, en empleos que se sostienen, en esperanza que no se apaga.

Puntualizó que en Quintana roo hay más de 68 mil negocios que sostienen la economía real. Detrás de ellos hay mujeres y hombres que nunca se rinden, que con su esfuerzo diario mantienen vivo el pulso de nuestra tierra. Y enfatizó que con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo el consumo local es una prioridad.

Informan sobre la Beca Universal “Benito Juárez”

Cancún.- Para que la juventud de Quintana Roo pueda continuar sus estudios, y no los abandonen por motivos económicos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la Asamblea Informativa para la Presentación de la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” con la que más de 21 mil estudiantes podrán acceder a este apoyo de mil 900 pesos bimestrales por estudiante, durante los 10 meses del ciclo escolar

En el domo deportivo “Jacinto Canek” y ante mas de mil 500 estudiantes de diversas escuelas de nivel medio superior, la titular del Ejecutivo estatal explicó que mediante esta asamblea se tiene como objetivo informar y orientar a la comunidad estudiantil sobre el proceso de registro digital para la beca. Así como dar a conocer las fechas y requisitos para asegurar que ningún estudiante se quede fuera del apoyo.

Al respecto, Julio César León Trujillo, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, explicó que es aquí en Quintana Roo en donde se realiza la primera asamblea informativa en el país para dar a conocer que para acceder a esta beca los registros se harán en la plataforma www.becabenitojuarez.gob.mx, del 1 al 15 de octubre.

Los menores de 18 años serán registrados por su tutor. Los documentos a presentar son la CURP, comprobante de domicilio, número de celular, correo electrónico, clave de la escuela. Del tutor CURP, INE, número de teléfono, correo electrónico.

Para mayores de 18 años, deberán presentar el INE, la CURP, correo electrónico y teléfono. Es importante revisar que la CURP este certificada por el registro civil. Para todos, se deberá crear la Llave MX

Durante la presentación, la gobernadora Mara Lezama explicó que gracias al decidido apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hoy en el estado el bienestar social avanza y prueba de ello son estas becas para estudiantes de nivel bachillerato para que tengan más facilidades, cumplan sus sueños, porque en Quintana Roo tienen un mejor futuro asegurado.

Asimismo, explicó que con la beca “Benito Juárez” se refuerza el derecho Constitucional a la educación como herramienta de equidad y justicia social. Con esto se da cumplimiento al Nuevo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo para nadie se quede fuera y nadie se quede atrás.