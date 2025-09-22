Ventas escolares superan en un 30 por ciento a las de 2024

Repunte comercial en José María Morelos

Detectan preferencia por productos nacionales frente a opciones importadas

Por redacción DIARIOIMAGEN

José María Morelos.- El regreso a clases trajo consigo un alentador repunte económico para los comerciantes de útiles escolares en José María Morelos, donde las ventas aumentaron entre un 25 y 30 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento marca una recuperación significativa tras dos años de baja actividad comercial en el sector.

Carlos Miguel Pérez Díaz, comerciante de la cabecera municipal, señaló que el repunte ha sido generalizado entre los vendedores locales. “Este año estuvo mejor. Aún seguimos vendiendo listas escolares”, comentó, destacando que muchas familias adquieren los útiles de forma escalonada debido al alto costo que implica tener varios hijos en edad escolar.

Factores que impulsaron las ventas:

– Mayor movilidad económica en la región.

– Inicio del ciclo escolar sin restricciones sanitarias.

– Preferencia por productos nacionales frente a opciones importadas de menor calidad.

A pesar de que el ciclo escolar comenzó hace más de dos semanas, el movimiento comercial continúa. Las familias, afectadas por la inflación y los gastos acumulados, han optado por distribuir sus compras a lo largo del mes, lo que ha prolongado la temporada de ventas para los comerciantes.

Pérez Díaz también advirtió sobre la creciente presencia de productos escolares de origen chino, comercializados principalmente en redes sociales. Aunque más económicos, estos artículos carecen de garantía y suelen ser de menor calidad. “Sí nos afecta. Son económicos, pero no tienen garantía. Nosotros preferimos manejar marcas nacionales”, afirmó.

Los precios de los útiles escolares subieron entre un 3 y 5 por ciento, dependiendo del proveedor. Sin embargo, los consumidores siguen priorizando la calidad y el servicio. “Tenemos que ingeniárnosla para mantenernos vigentes, aunque eso implique sacrificar utilidad”, concluyó el comerciante, haciendo un llamado a la población para apoyar al comercio formal, que ofrece garantía y atención personalizada.

Recomiendan consultar listas oficiales de la SEP

El ciclo escolar 2025-2026 inició en medio de quejas por el elevado costo de los útiles escolares en Tulum, donde padres de familia han expresado preocupación por el impacto económico que representa equipar a sus hijos para el regreso a clases. Ante esta situación, autoridades educativas locales y representantes de asociaciones civiles han recomendado a los tutores consultar las listas oficiales de útiles escolares publicadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), disponibles en línea.

Durante los primeros días del ciclo escolar, decenas de padres acudieron a papelerías y tiendas de autoservicio, enfrentando precios que, según comerciantes locales, han aumentado entre un 10 y 20 por ciento respecto al año anterior. “Una mochila básica ya ronda los 500 pesos, y si tienes dos o tres hijos, el gasto se dispara”, comentó una madre de familia de la colonia Tumben Ká.

Los artículos más costosos incluyen mochilas, cuadernos especializados, calculadoras científicas y materiales de arte. Además, algunos planteles han solicitado marcas específicas o cantidades que exceden lo recomendado por la SEP, lo que ha generado confusión y gastos innecesarios.

Ante este panorama, la Coordinación de Educación en Tulum exhortó a los padres a revisar las listas oficiales de útiles escolares publicadas por la SEP en su sitio web (www.gob.mx/sep), donde se especifican los materiales básicos por nivel educativo. Estas listas están diseñadas para evitar gastos excesivos y garantizar que los estudiantes cuenten con lo necesario sin imponer cargas económicas desproporcionadas.

“Las listas de la SEP son una guía nacional que busca equidad y funcionalidad. No es obligatorio comprar marcas ni materiales adicionales que algunos docentes sugieren. Invitamos a los padres a verificar y dialogar con las escuelas”, aseguran autoridades escolares.

Organizaciones como Padres Informados Tulum han lanzado campañas en redes sociales para promover el uso de las listas oficiales y fomentar el intercambio de útiles entre familias. “No se trata solo de ahorrar, sino de educar con conciencia.