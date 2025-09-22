Anuncian nuevas rutas aéreas desde Austin a Cancún, a partir de diciembre

Conectividad aérea en expansión

La compañía estadounidense Delta Airlines ofrecerá vuelos diarios de temporada

Por redacción DIARIOIMAGEN

Austin, Texas.- El Aeropuerto Internacional de Austin continúa consolidándose como uno de los hubs aéreos con mayor crecimiento en Estados Unidos. En su más reciente expansión, se anunciaron nuevas rutas directas hacia Cancún, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en México, y Palm Springs (California), ampliando las opciones de viaje para miles de turistas nacionales e internacionales.

Delta Airlines ofrecerá vuelos diarios de temporada desde Austin hacia Cancún, uno de los destinos más populares de México por sus playas, vida nocturna y riqueza arqueológica. Esta ruta estará disponible del 20 de diciembre de 2025 al 12 de abril de 2026, coincidiendo con la temporada alta de turismo invernal.

Viva Aerobus abrirá tres vuelos semanales desde Austin al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a partir del 20 de noviembre de 2025. Esta nueva conexión facilitará el acceso a la zona metropolitana de la capital mexicana, ofreciendo una alternativa moderna y menos congestionada que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Southwest Airlines anunció vuelos sin escala hacia Palm Springs, disponibles los sábados y domingos durante marzo y abril de 2026. Este destino, conocido por su clima cálido, resorts de lujo y vibrante escena artística, se posiciona como una opción ideal para escapadas de fin de semana.

La modernización del Aeropuerto de Austin ha permitido a aerolíneas como Delta, Viva Aerobus, Southwest, JetBlue, Copa Airlines y Air Canada ampliar su oferta de vuelos sin escala. Esta expansión responde al aumento de la demanda turística tras la pandemia y busca fortalecer la conectividad aérea entre Estados Unidos, México y otros destinos clave.

Las nuevas rutas desde Austin hacia Cancún, AIFA y Palm Springs representan un paso importante en la transformación del turismo regional. Con más destinos y mayor frecuencia de vuelos, los viajeros podrán disfrutar de experiencias diversas, desde el Caribe mexicano hasta el desierto californiano, con mayor comodidad y eficiencia.

Artesanos de Tulum cierran sus locales

La transformación del acceso principal al Parque del Jaguar, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno federal en materia de conservación y turismo sustentable, ha provocado un efecto colateral inesperado: el cierre de más del 50% de los locales de artesanos ubicados en la zona de entrada al parque. La medida ha generado preocupación entre los trabajadores del sector artesanal, quienes denuncian afectaciones económicas severas y falta de diálogo por parte de las autoridades.

Desde agosto de 2025, el acceso tradicional al Parque del Jaguar —ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Tulum–Boca Paila— fue cerrado al público como parte de las obras de reordenamiento territorial y protección ambiental. En su lugar, se habilitó un nuevo acceso por la zona de la Universidad de Tulum, lo que ha desviado el flujo turístico y reducido drásticamente la afluencia a los locales de artesanías que operaban en el antiguo punto de entrada.

“Nos dejaron sin clientes de un día para otro. La gente ya no pasa por aquí, y muchos compañeros tuvieron que cerrar porque no hay ventas”, explicó María del Carmen May, artesana maya que llevaba más de 12 años vendiendo en la zona.

De los aproximadamente 60 locales que conformaban el corredor artesanal en el acceso original, al menos 30 han cerrado en las últimas semanas. Los comerciantes señalan que la falta de información previa y la ausencia de alternativas para reubicarse han agravado la situación.

“Nos avisaron cuando ya estaba todo decidido. No hubo mesas de trabajo, no nos ofrecieron reubicación ni apoyo. Esto afecta a familias enteras que viven de la venta de artesanías”, denunció Pedro Canché, representante de los artesanos desplazados.

El Parque del Jaguar es un proyecto federal que busca proteger más de 2,000 hectáreas de selva, cenotes y zonas arqueológicas, incluyendo el emblemático sitio de Tulum. Aunque ambientalistas han celebrado la iniciativa por su enfoque en la conservación, sectores sociales advierten que el desarrollo debe incluir a las comunidades locales.

“Estamos de acuerdo con cuidar la selva, pero también se debe cuidar a la gente que ha vivido y trabajado aquí por generaciones”, expresó la activista Mariana Cordero, del colectivo Tulum Sostenible.

Los artesanos han solicitado al Ayuntamiento de Tulum y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la instalación de mesas de diálogo para buscar alternativas de reubicación, compensación económica o inclusión en el nuevo acceso. Hasta el momento, no han recibido respuesta oficial.