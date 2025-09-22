Consumo de alcohol cuesta a México 2.1% del PIB

Fuerte golpe económico

Se erogan 552 mil mdp en costos por la ingesta de la población de bebidas alcohólicas

Especialistas estiman que los costos sociales y de salud por el consumo de alcohol en México ascienden a 552 mil millones de pesos al año, equivalentes a 2.1% del PIB, mientras que la recaudación fiscal de la industria apenas aporta 0.2%, es decir, 57 mil millones de pesos, por lo que expertos solicitaron que las bebidas alcohólicas sean incluidas en los “impuestos saludables” del Paquete Económico 2026.

Llaman a un cambio en el esquema tributario a esas bebidas, que actualmente se basa en el precio de venta, a uno fundamentado en el contenido de alcohol puro. “Esto generará una recaudación más equitativa, transparente y alineada con los riesgos sanitarios de cada bebida”.

En una conferencia convocada por la Red de Acción sobre el Alcohol (RASA), Carlos Guerrero, especialista de The Economics for Health, indicó que la ingesta de las bebidas alcohólicas tiene “enormes costos” para la sociedad mexicana.

Se estima que tiene un impacto en costos directos por 368 mil millones de pesos anuales y de 184 mil millones de pesos indirectos, 552 mil millones totales; mientras que lo que se recauda por impuestos a esos productos representa apenas un 10 por ciento. En 2021, por ejemplo, dijo que los impuestos a la industria generaron para el país apenas 57 mil millones de pesos, 0.2 por ciento del PIB.

Actualmente, señaló el especialista, en México existe un esquema tributario al alcohol basado en su valor, por lo que bebidas de hasta 14 por ciento de contenido de alcohol puro (como cervezas), pagan 25.5 por ciento de impuesto; las de 14 a 20 grados (fermentados), tributan 30 por ciento; mientras que las de más de 20 grados (destilados) tienen un impuesto de 52 por ciento.

Las tasas en México son de las más bajas

“Podría parecer alto, pero como se muestra en el reporte de la OMS sobre el uso de impuestos al alcohol en el mundo, las tasas en México son de las más bajas en el mundo, y están entre el primer 20 por ciento de los países con los impuestos más bajos en el mundo, lo que hace que esas bebidas sean asequibles en el país”, sostuvo Guerrero.

En cambio, planteó que se debería usar un sistema tributario basado en la unidad física del producto. “Con lo que se grava la sustancia que hace daño, y a mayo cantidad de ésta, mayor impuesto”.

Bajo esa base, propuso que el impuesto para cervezas y otras bebidas con hasta 14 grados sea de 35.42 centavos por mililitro de alcohol puro. Con lo que el precio aumentaría 30.2 por ciento y la reducción en su consumo sería de 37.2 por ciento.

En fermentos y otros productos de 14 a 20 grados, propuso gravar con 68.48 centavos por mililitro de alcohol puro. Esto generaría un incremento en el costo de 23.3 por ciento y una caída en el consumo de 34.6 por ciento.

En tanto que para destilados y bebidas con un contenido de 20 grados o más expuso que se debe cobrar 61.39 centavos de impuesto por mililitro de alcohol puro. El precio subiría 16.5 por ciento y la reducción en su uso sería de 24.4 por ciento.

De manera global, caería el consumo de bebidas alcohólicas en 37 por ciento y se recaudarían en el país 32 mil millones de pesos extras y se podría alcanzar incluso hasta 105 mil millones anuales.

Luis Alonso Robledo, de RASA, afirmó que las tasas al alcohol “son la mejor estrategia para reducir su consumo. El paquete fiscal debe incluirlos, un impuesto bien diseñado podría aumentar 40 por ciento la captación tributaria y disminuiría 37 por ciento su consumo”.

OCDE: precios por debajo del promedio

A través del foro ‘¿Quién paga los daños? Impuestos al alcohol y financiamiento de políticas públicas’, el economista fiscal senior de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Bert Brys, señaló que tres de cada diez hombres adultos reportaron episodios de consumo excesivo de alcohol en el último mes, mientras que cuatro por ciento lo hace de forma semanal.

“El precio de las bebidas alcohólicas en México es bajo, comparado con el promedio de la OCDE, particularmente en el caso de los destilados, que tienen un mayor contenido alcohólico y resultan más dañinos”, afirmó.

También explicó que el fácil acceso a este producto contribuye a una alta prevalencia de muertes y enfermedades, con impactos económicos amplios.

Brys subrayó que una de las estrategias más efectivas para reducir el consumo podría ser incrementar los precios a través de impuestos específicos y no únicamente ad valorem, pues este esquema favorece la adquisición de productos más baratos y de baja calidad.

Actualmente, el esquema tributario grava el alcohol según su valor:

5% a cervezas y bebidas de hasta 14 grados.

30% a fermentos de 14 a 20 grados.

52% a destilados y bebidas de más de 20 grados.