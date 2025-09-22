Urge fortalecer el tejido social entre las familias naucalpenses: David Parra

Destaca labor de la asociación civil Proyecto Social Naucalpan

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- En zonas ejidales, residenciales y populares, aún hay carencias de toda índole y hacia estos sectores, seguiremos, como lo hemos hecho por décadas, brindando jornadas asistenciales a través de la asociación civil Proyecto Social Naucalpan.

Afirmó lo anterior el luchador social y presidente de esa asociación, David Parra Sánchez, luego de anunciar que al término de la sanitización de escuelas de esta localidad, se proyecta llevar a cabo jornadas asistenciales a las familias más vulnerables de Naucalpan.

Y es que con el apoyo del sector privado y social, David Parra aseguró que muy pronto llegarán servicios esenciales a los naucalpenses para el fortalecimiento familiar. “¡Ya no más injusticias para ellos!”, apuntó.

Efectivamente, propios y extraños, reconocen el lado humanista de David Parra, un hombre entregado en la lucha social que, con cargo o sin él, busca el bienestar de los menos desfavorecidos.

“Es satisfactorio poder ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, a las familias naucalpenses. En verdad es desgarrador ver a hombres, mujeres, abuelitos, niños y jóvenes, no tener recursos para comprar comida, medicamentos y otros insumos para su subsistencia. Seguiremos en esta lucha para encontrar la fortaleza del tejido social de los naucalpenses”, reiteró.

Parra Sánchez reiteró su compromiso de seguir caminando por todo el territorio y buscar que ese municipio vuelva a ser la joya de la corona.