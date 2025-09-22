Recuperará el PAN el “corredor azul” en 2027: Vargas del Villar

Reunión con panistas de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli

Por Arturo Baena

Huixquilucan, Méx.- “El Partido Acción Nacional (PAN) es la única y verdadera opción con proyecto y cuenta con experiencia comprobada para el año 2027 y eso se tiene que informar a la ciudadanía para que se entere de que nuestro instituto político sí sabe gobernar”.

Así lo expuso el senador mexiquense Enrique Vargas del Villar durante una reunión con líderes de las estructuras panistas de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli.

Destacó que “todos y cada uno de los panistas se deben preparar para llevar el mensaje a todos los rincones de la entidad del porqué Acción Nacional es la opción para el 2027 y con ello recuperar municipios del Valle de México, como lo son Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli el llamado corredor azul».

El legislador panista confió en que los congresos locales y federal van a cambiar su conformación y dejará de haber una mayoría que solo ha dañado al país y eso, abundó, se empieza a poner en evidencia al ver el descontento de las y los mexicanos por diferentes acciones que ha tomado el gobierno de la República.

Por ello, Acción Nacional debe estar atento e informar a la ciudadanía de lo que está pasando, sobre todo, dar a conocer por qué el PAN es la opción que permita dar ese viraje antes de que sea demasiado tarde.

“Debemos caminar unidos, como un equipo sólido, porque no solo somos la mejor militancia del Estado de México, sino del país para darlo todo por la ciudadanía que merece vivir en un mejor país”.