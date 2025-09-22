Imparte el DIF Tlalnepantla talleres gratis de tanatología

Compromiso con la salud mental

Tlalnepantla, Méx. – Perder a un ser querido o algo importante es difícil para muchas personas, por eso el DIF Tlalnepantla, a cargo de la presidenta honoraria Rocío Pérez Cruz, pone a disposición de las y los ciudadanos talleres gratuitos de tanatología.

La clase “Distorsiones del pensamiento en el proceso del duelo”, se impartirá en las siguientes sedes y horarios: martes 23 a las 9:45 horas en la Unidad Habitacional Tejavanes; miércoles 24, Casa de Día Karol Wojtyla a las 10:45 horas.

Asimismo, dicho taller se realizará el jueves 25 en el Centro de Empoderamiento para las Mujeres ubicado en la colonia Valle de las Pirámides y el mismo día a las 16: 45 horas en el Salón Ferrocarrilera ubicado en Los Reyes Ixtacala.

Para concluir esta serie de pláticas, el seminario “El Proceso del Duelo” tendrá su sede en el Salón ubicado en la colonia El Triángulo a las 16:00 horas el viernes 26 de septiembre.

Es así como el DIF Tlalnepantla refrenda su compromiso con la salud mental y el bienestar de las y los habitantes que requieren asesoría y orientación ante la pérdida de algún ser cercano.

Las personas que requieran más información pueden comunicarse a los teléfonos 55 4220 1479 ó 56 1584 4882. Si lo prefieren, también pueden consultar los espacios oficiales del DIF Tlalnepantla.