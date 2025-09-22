El alcalde Isaac Montoya entrega equipo a la Guardia Municipal

Naucalpan, Méx.- A fin de atender los diversos operativos de seguridad que se realizan de manera cotidiana en las comunidades de este municipio, el alcalde Isaac Montoya Márquez entregó 20 motopatrullas en San Antonio Zomeyucan a la Guardia Municipal, que en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno han permitido la disminución de la incidencia delictiva. En presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como servidores públicos municipales, en el Parque Las Cuevitas, el presidente municipal llevó a cabo el Izamiento de Bandera y la entrega de equipamiento a las y los elementos. Frente a la Biblioteca Municipal, se concentraron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano (Sedena) y la Policía Estatal a quienes el alcalde les reconoció su labor al disminuir los índices de violencia en el municipio.

Destacó “hoy se exigen resultados, y lo estamos logrando, vamos con avances importantes en materia de seguridad y eso es gracias a todas y cada uno de ustedes que, gracias a esta Mesa de Paz, donde hay una coordinación interinstitucional entre el gobierno federal, estatal y municipal, y estamos teniendo avances que a nivel estatal, regional, a nivel estatal e incluso a nivel Valle de México y nacional son reconocidos”.

Montoya Márquez apuntó, en Naucalpan estamos convencidos de que la paz no se construye únicamente con la fuerza pública. “La paz también se construye con oportunidades de empleo, con escuelas abiertas, con actividades culturales, con deporte, con espacios para la convivencia familiar. Pero el trabajo de las instituciones de seguridad es un pilar fundamental para que todo eso sea posible”.