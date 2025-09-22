Danny Pryp desborda sensualidad con “Miami”

Un guiño a toda la comunidad latina

Un reggaetón coqueto e insinuante que celebra la esencia pura del género

Por Arturo Arellano

El polifacético artista venezolano con ascendencia ucraniana y española, Danny Pryp, lanza su más reciente sencillo titulado Miami, un reggaetón coqueto e insinuante que celebra la esencia pura del género y la vibra única de la ciudad del sol.

Tras el éxito de su primer álbum Vida Reloaded, Pryp sorprende nuevamente con un tema que combina los beats clásicos del reggaetón con toques modernos, logrando una fusión que atrapa y contagia desde el primer compás.

En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, el cantante comparte detalles sobre su proceso creativo, su evolución artística y sus próximos planes.

— Danny, ¿cómo nació “Miami”?

“Miami es una canción inspirada en la ciudad misma: su energía, su diversidad, su cultura pop. Es fiesta, inclusión, compras, gente de todo el mundo. Tiene esa vibra que nunca duerme, siempre está viva, no importa la hora. Es espectacular, con gente bella y un clima maravilloso. Quise capturar todo eso en un tema que fuera alegre, sensual y muy bailable.”

— ¿Qué elementos destacarías del ritmo y la producción?

“El ritmo tiene un feeling muy especial. Hay guiños a otros reggaetoneros, lo que lo hace perfecto para la fiesta, la playa, una pool party o una noche de rumba. El video también tiene muchas referencias a la cultura pop: chicas con vestidos rojos, anillos llamativos, looks producidos. Es una especie de reflexión sobre cómo Latinoamérica ha sido recibida allá, y cómo nos hemos integrado a esa estética global.”

— ¿Cómo ha sido la recepción del público?

“Muy buena. En una semana ya llevamos más de 63 mil vistas, lo cual me parece excelente. A la gente le ha gustado mucho, dicen que es divertida, que tiene buena vibra. Habla de cosas cotidianas como ir de compras, ponerse ‘pal party’… Es una oda a esa alegría que representa Miami.”

— ¿Por qué decidiste enfocarte en el pop urbano?

“Antes cantaba ópera, música clásica… y aunque era hermoso, muchas veces eran temas tristes o de amor profundo. Yo quería cantar cosas felices, dejar a la gente con una vibra más alta, con temas menos pesados, más jocosos. El pop urbano me permite eso: conectar desde la alegría.”

— ¿Qué viene después de “Miami”?

“Este año estoy trabajando en sencillos. Después de Miami, viene otro tema en seis semanas y cerraré el año con una canción navideña. Entre enero y marzo de 2026 sacaré mi primer disco en inglés, que tendrá mitad covers y mitad temas originales, todos con ritmos urbanos y latinos. No todas las canciones estarán en un disco, algunas las seguiré promocionando como sencillos.”

— ¿Tienes planes para México?

“Sí, y me emociona mucho. A mediados de noviembre estaré en México por tres semanas para una gira de medios con una canción exclusiva para el país que se llama Sediento. La idea es promoverla y lograr un show. Después de eso, quiero mudarme a México. Amo este país, su cultura, su gente.”

— ¿Cómo es un show de Danny Pryp?

“Es fiesta total. Hay sensualidad, muchas bailarinas, coreografías, moda, colores vibrantes. Yo también bailo. Es una mezcla entre el pop de artistas como Lady Gaga y el reggaetón latino. En general, quiero que el público se vaya con emoción y alegría.”

— ¿Un mensaje final para tus fans mexicanos?

“Estoy enamorado de México y me emociona mucho llegar. Espero verlos pronto, compartir mi música y celebrar juntos. ¡Gracias por recibirme con tanto cariño!”

Es así que Danny se alista para ofrecer una serie de shows sin precedentes en México, no obstante, es algo en lo que se está trabajando y cuyas fechas y nuevas noticias dará a conocer el propio artista en sus redes sociales.