La gobernadora Delfina Gómez rinde su Segundo Informe de Labores

“La justicia social llegó para quedarse”

Destaca logros en materia de seguridad, empleo, inversión, movilidad, recaudación y combate a la pobreza en los 125 municipios

Realiza este ejercicio de transparencia ante miles de personas en la capital mexiquense; y lo llevará a tres regiones del Edomex

Toluca, Estado de México.- “No daré un paso atrás” para poner fin a la corrupción, recuperar la paz y hacer de la justicia social una realidad, afirmó la Maestra Delfina Gómez Álvarez al rendir su Segundo Informe de Gobierno ante miles de personas en la capital mexiquense. “Seguiré luchando hasta que el cambio sea una realidad en cada hogar, en cada barrio y en cada municipio del Estado de México”, destacó la mandataria.

En su mensaje, ante miles de asistentes en el Teatro Morelos en el centro de Toluca, resaltó logros en materia de seguridad, empleo, inversión, movilidad, recaudación y combate a la pobreza. Afirmó que, con un gobierno de territorio, honesto, transparente y cercano a la gente, se han atendido las necesidades de los 125 municipios bajo el principio que rige su administración: ¡por el bien de todos, primero los pobres!

Como resultado, durante la presente administración, un millón 900 mil mexiquenses han salido de la pobreza y se han reducido las principales carencias sociales. Gracias a programas como Mujeres con Bienestar, más de 907 mil mujeres superaron la pobreza y más de 180 mil, la pobreza extrema. “Lo hemos hecho con un Plan, con objetivos claros y medibles, y con un esfuerzo que ha sido de todas y todos; del trabajo diario”, indicó la Gobernadora Gómez Álvarez.

Al resaltar los logros en seguridad, señaló que durante los primeros ocho meses de 2025 se registró una disminución en delitos de alto impacto, con respecto al mismo periodo del año anterior, como homicidio doloso (-31%), robo de vehículo (-32%), robo a transporte de carga (-24%) y extorsión (-26%).

Además, se ha mejorado el equipamiento de los cuerpos policiacos con nuevas patrullas, vehículos blindados y equipo de protección especializado. También se estableció el Mando Unificado para la Zona Oriente y se han realizado más de un millón 600 mil operativos mediante el trabajo coordinado en 245 Mesas de Paz. Entre las acciones más relevantes destacó la Operación Enjambre, para desarticular redes criminales infiltradas en el servicio público; Liberación, enfocada en combatir redes de extorsión; y Restitución, para asegurar inmuebles con denuncia de despojo.

Primer lugar nacional en empleo

En materia de creación de empleo, el Estado de México se ubica en el primer lugar nacional con más de 191 mil nuevas plazas formales. En 2024, la inversión extranjera directa creció casi 37 por ciento, posicionando a la entidad como la segunda en el país en este rubro. Asimismo, junto con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se anunció la creación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Nezahualcóyotl, que contará con una inversión inicial de 800 millones de pesos y generará 4 mil 500 empleos directos.

Para facilitar la movilidad, se han otorgado cerca de 33 millones de viajes gratuitos en los sistemas Mexibús y Mexicable a personas adultas mayores, menores de cinco años y personas con discapacidad. Esta medida ha representado un ahorro superior a 300 millones de pesos para las familias. También se inauguró la Línea 11 del Trolebús Mexiquense, con una inversión estatal de 11 mil 900 millones de pesos, y se inició la construcción de la nueva Línea 3 del Mexicable que conectará colonias de difícil acceso en Naucalpan.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, Gómez Álvarez afirmó que, sin crear nuevos impuestos, se registraron ingresos récord por casi 354 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de más de 22 mil millones respecto al año pasado.

Al señalar que este Gobierno nació del mandato popular para hacer las cosas distintas y que no hay lugar para la improvisación, la simulación ni las ocurrencias, la gobernadora anunció que se evaluará a las y los servidores públicos estatales, iniciando por los integrantes de su Gabinete. “Servir al pueblo es un honor y una responsabilidad que exige preparación, entrega y resultados. Quien no esté a la altura del reto, así como fue invitado a formar parte de mi gobierno, también será llamado a retirarse”, afirmó.

El Informe completo está disponible en https://2informedelfinagomez.edomex.gob.mx/ y mediante los QR habilitados en las redes oficiales del Gobierno del Estado. Para fortalecer este ejercicio, los días 23, 24 y 25 de septiembre la Gobernadora realizará informes regionales en Temascaltepec, Atlacomulco y Texcoco.

Asistió Mario Delgado Carrillo en representación de la presidenta CSP

En representación personal de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, asistió Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública del Gobierno de México. También estuvieron Citlalli Hernández Mora, Secretaria de las Mujeres; Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero; y Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Acompañaron también Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política; Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso mexiquense; y Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Asimismo, asistieron exgobernadores, senadoras y senadores, diputadas y diputados federales y locales, presidentas y presidentes municipales, y representantes de todos los sectores de la sociedad civil.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez agradeció el trabajo coordinado con el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, en favor de las víctimas de la explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa. Anunció que el Banco de Tejidos del Estado de México mantendrá la donación de amnios y colágeno para apoyar la rehabilitación de las personas lesionadas.