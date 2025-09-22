Harlem Globetrotters trae su Gira del Centenario a México

CDMX, Guadalajara y Monterrey

100 años de jugadas sorprendentes, momentos inolvidables y emociones en la duela

Esta temporada centenaria es una celebración única en la vida: 100 años de jugadas sorprendentes, 100 años de momentos inolvidables y 100 años de emociones en la duela. Desde clavadas que desafían la gravedad hasta trucos espectaculares, los fans vivirán la historia, la alegría y la diversión que solo los Globetrotters pueden ofrecer.

Por primera vez, el equipo estrenará sus nuevos jerseys conmemorativos de 100 años, rindiendo homenaje a un siglo de impacto global, enfrentándose a sus eternos rivales, los Washington Generals. Los fans también podrán disfrutar de nuevas sorpresas, como el Balón Dorado de Spalding®, experiencias exclusivas Magic Pass antes del partido y la inolvidable sesión de autógrafos del Quinto Cuarto (¡GRATIS para TODOS LOS FANS!) —haciendo de esta una celebración sin igual.

Desde romper la barrera racial en la NBA con exjugadores como Nat “Sweetwater” Clifton, hasta inspirar a futuras leyendas como Wilt Chamberlain y Connie Hawkins, o figuras icónicas como Curly Neal y Meadowlark Lemon que deslumbraron multitudes con estadios llenos, los Globetrotters han marcado hitos históricos: ser pioneros en profesionalizar a mujeres en el baloncesto, llevar el juego a nivel global y hoy en día seguir cautivando a millones alrededor del mundo.

El equipo actual, compuesto por hombres y mujeres de élite, es poseedor de más de 60 Récords Mundiales Guinness, incluidos 18 logrados solo el año pasado, más que cualquier otro equipo deportivo.

Experiencias exclusivas para fans:

Nuevo Magic Pass: acceso previo al juego y convivencia con los jugadores.

Celebrity Court Pass: ¡vive el calentamiento en la cancha junto al equipo!

Información General

Arena Monterrey:

– Preventa exclusiva con Tarjetas de Crédito Banco Azteca: 23, 24 y 25 de septiembre de 2025 a las 10:00 hrs.

– Venta al Público en General: A partir del 26 de septiembre de 2025 a las 10:00 hrs.

– Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, Palacio de Hierro, en taquillas de la Arena Monterrey e Innovasport.

Arena CDMX:

– Preventa exclusiva con Tarjetas de Crédito Banco Azteca: 23, 24 y 25 de septiembre de 2025 a las 10:00 hrs.

– Venta al Público en General: A partir del 26 de septiembre de 2025 a las 10:00 hrs.

-Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, Palacio de Hierro, en taquillas de la Arena CDMX y Soriana.

Arena Guadalajara:

– Preventa exclusiva con Tarjetas de Crédito Banco Azteca: 23, 24 y 25 de septiembre de 2025 a las 10:00 hrs.

– Venta al Público en General: A partir del 26 de septiembre de 2025 a las 10:00 hrs.

– Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, taquillas de la Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD.