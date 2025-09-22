Presentan History Travel Solutions en WTE De Miami Beach

History Latin America

Una plataforma multipantalla, diseñada para transformar la experiencia del huésped

History Latin America presentó su iniciativa History Travel Solutions – que brinda experiencia y soluciones estratégicas para la industria de viajes y hotelería – durante un evento exclusivo celebrado anoche en el prestigioso Soho Beach House, en el marco de la World Trade Expo (WTE). El encuentro reunió a referentes de organismos de turismo, hotelería, aerolíneas y grupos de entretenimiento de todo el mundo.

History Travel Solutions es una plataforma innovadora, multipantalla y basada en datos, diseñada para transformar la experiencia del huésped y la excelencia operativa en una amplia gama de sectores, como el turismo, la hotelería, las aerolíneas, los cruceros, los parques temáticos, los restaurantes y espacios de entretenimiento. Al integrar de forma orgánica el storytelling histórico con análisis avanzados y medios inmersivos, la plataforma ofrece una nueva y dinámica forma para que las marcas conecten con sus audiencias a través de la cultura, el contexto y la innovación.

Con años de exitosas alianzas con destinos y marcas, History Latin America demostró cómo su experiencia en contenido, estrategias de generación de demanda y sus tecnologías de recopilación de datos propios permiten a sus socios conectar con sus audiencias de formas relevantes y medibles. La presentación también destacó la importancia que la marca HISTORY proporciona a sus socios comerciales en toda la región y en todas sus pantallas, generando impresiones significativas y llegando a una comunidad de fans que, en su mayoría, se identifica como viajeros frecuentes.

“Nuestro objetivo es acompañar a la industria de viajes y hotelería combinando la singular narrativa cultural de History con herramientas innovadoras para la interacción y la conversión”, afirmó Daniela Martínez, vicepresidenta Sénior de Estrategia Corporativa y Ventas de Publicidad de A+E Latin America. “Hemos trabajado con entes de turismo, hoteles y aerolíneas de toda la región para ofrecer soluciones que no solo inspiran a los viajeros, sino que también generan resultados comerciales medibles”.

El evento contó con demostraciones en vivo, análisis estratégicos y espacios de networking, reafirmando el compromiso de History Latin America de ser un socio confiable para destinos y marcas que buscan destacarse en un mercado competitivo.

Con esta iniciativa, History Latin America reafirma su dedicación a la innovación, el storytelling y el enriquecimiento cultural, dando vida a la historia en formas que inspiren, informen y ayuden a los socios a crecer.

Sobre History

HISTORY es el líder indiscutible en contenidos históricos y producción original. HISTORY es historia hecha entretenimiento. HISTORY presenta exitosas series como “El Precio de la Historia”, “Alienígenas Ancestrales”, “Cazadores de Tesoros” junto con destacadas series presentadas por grandes íconos de Hollywood como “Grandes Escapes con Morgan Freeman”, “Inexplicable con William Shatner”, “Grandes Misterios de la historia con Laurence Fishburne” e “Increíble con Dan Aykroyd”. Además, realiza producción original como “Inexplicable Latinoamérica con Humberto Zurita” y “Expedientes Secretos con Jaime Maussan”. HISTORY llega a 76 MM de hogares.