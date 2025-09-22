Llega a la CDMX Majestic Forum Cultural Este 16 y 17 de Octubre

John Milton el mejor show de la hipnosis deAmérica Latina

Con más de 30 años de experiencia y un legado que lo respalda, John Milton, el Caballero

de la Hipnosis, estará de visita en el país para presentar su show familiar de hipnosis,

considerado uno de los mejores de México y América Latina. La cita es el 16 y 17 de octubre,

a las 20:00 hrs en el Majestic Forum Cultural.

Considerado uno de los máximos exponentes de la Hipnosis del Siglo XXI, John Milton ha

seguido los pasos de su padre y se ha sumergido en este campo, donde ha desarrollado

estudios profesionales de Maestría en Hipnoterapia Clínica Aplicada, Maestría en Hipnosis

Clínica, Maestría Certificada en Programación Neurolingü.stica y Doctorado de Hipnosis

Clínica Aplicada, con el fin de redoblar su compromiso de convertir a la hipnosis en una

herramienta de transformación y cambio social.

Con estos estudios y con la experiencia de 30 años, el Caballero de la Hipnosis se ha dado

a la tarea de consolidar un modelo de hipnosis contemporáneo y médicamente medible, al

que denomina hipnosis sincrónica, que, en palabras de su creador, este tipo facilita un mayor

protagonismo de la mente subconsciente e inconsciente para crear nuevas posibilidades y

nuevos aprendizajes; de esta manera se pueden cambiar conductas, hábitos y patrones de

comportamiento.

Con esta técnica, John Milton ha apoyado a personajes de la vida pública: cantantes,

políticos, deportistas de alto rendimiento, futbolistas de las divisiones más importantes de

México y del mundo. Estos beneficios también los ha brindado al público mediante shows en

vivo.

La misión que tiene John Milton cada que pisa un foro, y este 16 y 17 de octubre no será la

excepción, es invitar a la sociedad, a la academia y a los grupos de interés a conocer,

practicar y perfeccionar la hipnosis sincrónica como una gran herramienta de cambio ante el

mundo que nos rodea. Para ello, está trabajando en protocolos de investigación que permitan

entender, desde lo clínico, cada uno de los pasos que conforman el proceso de una hipnosis

profunda.

Recordemos que la hipnosis es una técnica que se utiliza para inducir a un estado de

conciencia, que se caracteriza por una concentración focalizada y una mayor receptividad a

los cambios de conductas, hábitos y patrones de comportamiento, pues permite acceder a

las partes más profundas de la mente, lo que puede ser muy útil para diversos fines como:

depresión, ansiedad, estrés, adicciones, insomnio, fobias, dolor crónico, por mencionar

algunos.

Para ser testigos del poder de la hipnosis, John Milton tiene preparado dos shows en

el MAJESTIC FORUM CULTURAL en Tlalnepantla, EDO. MEX.

Venta de boletos en taquilla del teatro y por www.ticketnet.com.mx