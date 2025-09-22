La Maldita Vecindad celebra 40 años de prolifera trayectoria

Con un concierto histórico en el Velódromo Olímpico

La agrupación ofreció un espectáculo de casi tres horas, interpretando de principio a fin el álbum “El Circo”

El Velódromo Olímpico de la capital se convirtió en el epicentro de una celebración sonora y cultural: La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio conmemoraron sus 40 años de trayectoria y los 35 años del icónico álbum “El Circo” con un concierto que reunió a miles de seguidores en una noche de “paz y baile”.

La agrupación liderada por Roco Pachukote ofreció un espectáculo de casi tres horas, en el que interpretaron de principio a fin el álbum “El Circo”, considerado uno de los discos más influyentes del rock mexicano. Canciones como Pachuco, Un gran circo, Poco de sangre, Solín y Kumbala hicieron vibrar a los asistentes, quienes participaron en el clásico slam y corearon cada verso como parte de una memoria colectiva que sigue viva.

“La música que sale del corazón nos abraza a todos… ahora es de ustedes y de todos los que la mantienen viva”, expresó Roco durante el concierto.

La noche comenzó con la participación de Gondwana, banda chilena de reggae, y continuó con los grupos Un Perro Andaluz y Sangre María, quienes aportaron sonidos experimentales y contestatarios. Fieles a su esencia, La Maldita Vecindad también lanzó un mensaje de solidaridad con el pueblo palestino, pronunciándose en contra de la guerra y la violencia.

“Saludamos al pueblo palestino… no queremos más guerra, no queremos que se derrame una gota de sangre más”, dijeron desde el escenario.

La agrupación anunció que el concierto fue grabado para ser lanzado en video durante 2026, como parte de una edición especial que documentará este momento histórico. Además, adelantaron que están trabajando en nuevos temas y un documental que recorrerá su legado cultural y musical.

El evento reunió a miles de asistentes y el show arrancó cerca de las 20:00, en un ambiente festivo, diverso y profundamente emotivo. El Velódromo Olímpico se llenó de colores, estilos y generaciones que encontraron en la música de La Maldita Vecindad un punto de encuentro y resistencia.