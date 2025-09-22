Sheinbaum Pardo celebra expectativa de crecimiento económico prevista por FMI

De 0.2 a 1.0 por ciento

Afirmó la Presidenta que es gracias al trabajo diario, el optimismo y la estrategia definida a través del Plan México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el aumento en la expectativa de crecimiento económico, de 0.2 a 1.0 por ciento, que reportó el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó que es gracias al trabajo diario, el optimismo y la estrategia definida a través del Plan México.

“Ahora sí, se los dije. Somos optimistas, siempre hay que ser optimistas, siempre, más cuando uno está gobernando tiene que ser optimista, imagínense si uno fuera pesimista, negativo, no, somos optimistas. Pero además estamos trabajando para ello, no es como antes que todo se dejaba a las fuerzas del mercado, no, nosotros estamos trabajando en el Plan México”, expresó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que este escenario de crecimiento se da en medio del contexto internacional, con la nueva política arancelaria de Estados Unidos y reconoció lo trabajador que es el pueblo de México para salir adelante.

Se atiende incumplimiento de farmacéuticas en la compra de medicamentos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno comenzó “a tomar medidas” ante casos de compras de medicamentos que ya fueron adquiridos, pero en los que las farmacéuticas están “incumpliendo los contratos”.

“Hay algunos casos de medicamentos que ya fueron adquiridos y la empresa no los ha entregado, es decir, está incumpliendo los contratos”, expuso durante su mañanera de este lunes.

Recalcó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno “está facilitando para que se puedan adquirir, con los mismos precios, a otros proveedores”.

Además, la mandataria explicó que en el caso del abasto para los hospitales del IMSS Bienestar ya se realizó una primera distribución, a la vez que concluyó la segunda para los centros de salud de primer nivel.

“Hoy inicia la segunda distribución a los centros de salud y el tema de medicamentos para cáncer se hizo una distribución especial, ya no tiene que pasar por los almacenes estatales, sino que va directo de la megafarmacia a los 56 centros médicos en donde se atiende cáncer por parte del IMSS Bienestar”, agregó.

Entre los temas sobre los que fue consultada la jefa del Ejecutivo federal, también refirió que estuvo un equipo de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos durante varias semanas en México, y quienes hicieron revisión de las condiciones de seguimiento que se hace en México para atender los casos de gusano barrenador.

Al afirmar que el gobierno mexicano está haciendo todo lo posible para evitar su propagación, dijo que la dependencia estadounidense está por emitir su dictamen al respecto. Sostuvo que hay un acuerdo con el gobierno estadunidense para que no sea discrecional la decisión de abrir o cerrar la frontera para el comercio de ganado, sino con base en indicadores técnicos.

El pueblo decidirá el rumbo de la reforma electoral: Pablo Gómez

Luego del arranque de las audiencias organizadas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, el titular de esta instancia, Pablo Gómez Álvarez, confió en que este ejercicio genere una participación inusitada en un proceso en el que, afirmó, será la gente la que decida el rumbo que tome esta propuesta.

Expuso que se acostumbraba que estos temas los abordaban únicamente los partidos, pero “en este momento la discusión está abierta a todo el pueblo, la discusión no tienen ningún límite, ninguna cortapisa” y hay espacios para cualquier argumento y cualquier crítica de cualquier personas. “No será nada censurado”, subrayó.

“En enero estaríamos presentando una propuesta a partir de esta consulta pública”, recalcó la presidenta Claudia Sheinbaum. Consultada sobre por qué no se contempló como integrantes de la Comisión a los partidos de oposición, la mandataria aclaró que “es distinto, ahora ya no son las cúpulas partidarias las que deciden la reforma electoral, la decide la gente”.

Al acudir a la conferencia matutina, Gómez Álvarez explicó que que la presidenta Sheinbaum Pardo, por medio de un decreto, integró la comisión presidencial para la reforma electoral que “tiene el encargo de organizar las opiniones y “provocar la confrontación de ideas”, así como organizar debates entre personas con puntos de vista contrarios, así como elaborar estudios y presentar anteproyectos a la presidenta, con vías a que envíe al Congreso una iniciativa de reforma electoral.

CSP: Alto al genocidio en Gaza, posición ante ONU

La presidenta Claudia Sheinbaum demandó que se detenga el genocidio que está ocurriendo en Gaza, donde han muerto 65,000 palestinos, entre ellos más de 19,000 niños, ante el inicio de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas

Sostuvo que la posición mexicana respecto al conflicto en Medio Oriente es poner fin a la agresión a la población civil en Gaza, por parte del ejército de Israel. Asimismo, para México la alternativa es el reconocimiento de los estados: Israel y Palestina.

Durante su conferencia dijo que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora en su administración se ha dado seguimiento a las denuncias que se han puesto por parte de Chile por la situación que se está viviendo en Gaza.

Recordó que fue en su gobierno se dio por primera vez el reconocimiento pleno de la Embajada de Palestina “con todos sus derechos es en nuestro gobierno En este caso la presidenta recibe las cartas credenciales del Estado palestino, se reconoce como embajadora, es con nuestro gobierno, antes se reconocían representantes como diplomáticos.

Los últimos en unirse han sido Reino Unido, Australia, Portugal y Canadá. Los tres han reconocido al Estado Palestino este domingo, sumándose a países como Francia y España, que han mostrado posiciones más sólidas contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Por su lado, el Estado de Israel sigue insistiendo en que la soberanía palestina jamás ocurrirá mientras Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, ha advertido que la amenaza israelí de anexionar la Cisjordania ocupada es una respuesta recíproca totalmente previsible a la oleada de reconocimientos.