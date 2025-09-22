Clara Brugada inicia programa de demolición de edificios afectados por los sismos de 1985 y 2017

Inversión de 7 mdp

Inmuebles ubicados en Fray Servando 172 y 174 permanecieron en condición de riesgo durante décadas

Con el inicio de la demolición de los edificios de Fray Servando Teresa de Mier 172 y 174, que implica una inversión de 7 millones de pesos, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, arrancó el Programa de Atención Integral a Inmuebles de Alto Riesgo de la Ciudad de México, afectados por los sismos de 1985 y 2017, como parte de las acciones de una estrategia preventiva que permita garantizar mayor seguridad a los habitantes de estos inmuebles y a la capital en general.

“El día de hoy con este programa también vamos a transitar de una estrategia reactiva, a una preventiva; esto significa un programa para prevenir. Se enfocará en edificios que se compruebe con estudios científicos y técnicos, su vulnerabilidad”, señaló.

En la plaza Tlaxcoaque, frente a los edificios Fray Servando Teresa de Mier 172 y 174, colonia Centro y acompañada por funcionarios de su gabinete y representantes de los inmuebles, la Jefa de Gobierno aseguró que la implementación de este programa es el primer paso para garantizar una vivienda segura a las y los habitantes de viviendas en riesgo, así como propiciar zonas seguras en los espacios públicos.

“La Ciudad de México cuenta con una normatividad de las más estrictas y avanzadas en materia de construcción, que nos permite levantar edificios más seguros, fuertes y preparados para enfrentar los retos de nuestro suelo y de nuestra historia”, aseguró Brugada Molina.

Resaltó que este programa tiene como objetivo iniciar una ruta preventiva de atención integral a edificios vulnerables o de alto riesgo, lo que significa priorizar inmuebles en riesgo, que implica revisar criterios técnicos, exposición y vulnerabilidad estructural, además de establecer protocolos para la intervención de inmuebles con alto riesgo de colapso o con problemas que exacerban la vulnerabilidad estructural. Añadió que se tienen identificados seis edificios en Tlatelolco, cuyo estudio está por concluir; otro en Insurgentes Sur número 102, esquina con Niza, y en San Antonio Abad número 8.

La Jefa de Gobierno mencionó que la puesta en marcha de este programa forma parte de las actividades para honrar a las víctimas de esos desastres naturales, ocurridos hace cuatro décadas y hace ocho años, lo que implica también el diseño de alternativas, soluciones integrales para definir el origen de los recursos necesarios encaminados a la atención de riesgos en los inmuebles.

También, identificar los inmuebles que requieren reforzamiento, demolición, rehabilitación o reconstrucción para las que tienen mayor riesgo sísmico, partiendo de un análisis especial en cada una de las edificaciones.

“Hoy se inicia la erradicación del riesgo y esto significa también reconstruir y levantar espacios dignos, seguros y habitables. Significa devolverle vida a esta plaza y a las calles de nuestra ciudad. Así que el objetivo de este programa es que estas edificaciones vulnerables se liberen de riesgo para o a favor de las comunidades y de la ciudad”, afirmó la mandataria capitalina.