Presentan Napofest 4.0 en Ixmiquilpan: encuentro nacional de la familia Volkswagen

El 11 y 12 de octubre

Pachuca de Soto, Hgo.- El próximo sábado 11 y domingo 12 de octubre, el Parque Acuático Dios Padre será sede del Napofest 4.0, un evento que reunirá a entusiastas de la cultura Volkswagen de Hidalgo y de estados invitados como Tlaxcala, Querétaro, Estado de México, Monterrey, Aguascalientes y Guanajuato.

Con un formato 100% a pie de alberca, este festival ofrecerá un ambiente familiar que combina la pasión por los autos con actividades recreativas, culturales y musicales.

Los asistentes podrán disfrutar de la presentación de DJ en vivo, el grupo Son de la Cruz de Actopan y un trío huapanguero, con el objetivo de impulsar el talento local.

El organizador del evento, Carlos Nápoles, destacó que el Napofest se ha consolidado como un punto de encuentro que fortalece la comunidad automotriz y fomenta la convivencia.

Por su parte, el Ing. Miguel Martín Camino, presidente del Parque Acuático Dios Padre, celebró que este festival impulse el turismo en Ixmiquilpan, al atraer visitantes de diferentes regiones del país.

El evento contempla la entrega de trofeos, además de un premio especial a las chicas bocheras, reconociendo la participación de mujeres en la escena automotriz.

El costo de inscripción es de 500 pesos, que incluye la entrada al parque durante ambos días y un kit de bienvenida. Para los acompañantes se ofrecerán precios especiales, y quienes lo deseen podrán acampar sin costo adicional dentro de las instalaciones, como parte de su preregistro.

El Napofest 4.0 reafirma su carácter de evento 100% familiar con la finalidad de consolidarse como una experiencia que combina diversión, tradición y pasión automotriz en un entorno turístico de gran atractivo como lo es Ixmiquilpan.