El mexicano Donovan Carrillo asegura su boleto para los Olímpicos de Invierno 2026

Hace historia

El patinador mexicano Donovan Carrillo vuelve a hacer historia tras culminar tercero en el clasificatorio de patinaje artístico 2025 y obtuvo su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

El tapatío selló su pase en el evento clasificatorio “Skate to Milano 2025”, realizado en Beijing, donde conquistó la medalla de bronce y uno de los cinco lugares disponibles para la prueba individual masculina.

Carrillo completó una actuación sólida, registrando 84.97 puntos en el programa corto, su mejor marca personal, y 137.39 en el programa libre, para un total de 222.36 unidades.

Estos serán sus segundos JJ.OO., ya que participó en Beijing 2022 gracias a su vigésimo lugar en el campeonato mundial de 2021. Para el reciente clasificatorio, ganó la medalla de bronce en el preolímpico. El mexicano acabó atrás de los patinadores Petr Gumennik y Hyungyeom Kim.

Entre sus logros, ha obtenido medallas de plata en eventos como la Challenge Cup 2025 en Países Bajos, el trofeo internacional de Escocia y el trophy de patinaje artístico en Dortmund, Alemania.

«Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos por segunda vez. Me siento honrado de conocer a esta nueva generación de atletas, es increíble ver cómo el deporte ha crecido tanto en los últimos cuatro años. Es muy inspirador ver cómo todos lo están haciendo tan bien, cómo están superando sus propios límites y haciendo sentir muy orgullosos a sus países», dijo Donovan, después de recibir la confirmación oficial de su clasificación

Su presencia en Milán-Cortina será, además, un impulso para las nuevas generaciones de patinadores en México, quienes ven en él un ejemplo de perseverancia y talento.

¿Cuándo son los Juegos Olímpicos de Invierno?

Los Juegos Olímpicos de Invierno se llevarán a cabo del 6 de febrero al 22 de 2026 en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo. Esta será la edición XXV.