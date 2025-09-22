Un orgullo ser Potro Salvaje: José Armando García

Toluca, Méx.- Con apenas 21 años, José Armando García Arriaga, pateador de los Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), fue reconocido como Mejor Jugador Ofensivo de la Conferencia Nacional 2024 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), tras acumular 65 puntos, producto de 16 goles de campo y 17 puntos extra.

El joven universitario expresó que la distinción representa una motivación para exigirse más cada día y contribuir al éxito del equipo tanto en casa como en condición de visitante.

“Recibir este reconocimiento fue emocionante y gratificante. Ser el mayor anotador y pateador de la Conferencia y ser distinguido de esta manera es algo especial. Se lo dedico a mis compañeros, coaches, a la UAEMéx y, principalmente, a mi madre, quien siempre me ha apoyado”, compartió García Arriaga.

Desde su llegada a la institución en el año 2021, el jugador ha demostrado compromiso con el equipo, primero en la categoría juvenil y ahora en Liga Mayor, donde busca consolidar su desempeño y mantener a los Potros entre los primeros lugares de la competencia.

El fútbol americano, señaló, forma parte de su vida familiar, pues varios de sus allegados han militado en equipos representativos del Valle de Toluca como los Búfalos de Toluca, los Halcones del Tecnológico de Toluca y los Borregos del ITESM Toluca, además de los mismos Potros Salvajes.

José Armando García Arriaga invitó a la comunidad universitaria y a la afición a respaldar al conjunto auriverde en el Estadio “Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz”, sede de los compromisos de los Potros Salvajes dentro de la Liga Mayor.